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Первичный Совет ветеранов №3 отчитался о проделанной работе
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Первичный Совет ветеранов №3 отчитался о проделанной работе 

Управа района Вешняки 52 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках состоялась отчётная конференция районного первичного Совета ветеранов № 3. Её участниками стали: председатель окружного Совета ветеранов В. К. Макаров, председатель Совета ветеранов района Вешняки А. А. Бобринский и другие лица.
Председатель первичного Совета ветеранов № 3 района Вешняки Альбина Беспечнова отчиталась перед собравшимися о деятельности их организации за 2016-2017 гг. Она рассказала, что Совет ветеранов района Вешняки успешно работает в течение 25 лет. Среди задач организации она отметила выведение работы на новый уровень, то есть достижение того, чтобы для людей пожилого возраста советы ветеранов стали бы центром притяжения. По её словам, это возможно лишь при условии оказания адресной помощи каждому ветерану и пенсионеру. Данная работа ведётся при тесном взаимодействии с управой, муниципальными депутатами и Советом ветеранов округа.
Председатель сообщила, что их «первичка» занимается социальной защитой ветеранов, патриотическим воспитанием молодёжи и организацией досуга ветеранов. В зону обслуживания Совета ветеранов № 3 включены 18 домов.
Далее слово передали ветеранам, которые позитивно отозвались о работе «первички».
Со своей стороны Виктор Макаров поблагодарил Совет ветеранов № 3 за их заботу о пожилом поколении. Он отметил, что благодаря их деятельности снимается огромный объем нагрузки с исполнительной власти.
В заключение заседания члены организации озвучили свои планы на будущее — продолжать эту непростую, но столь важную для общества и района работу.
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