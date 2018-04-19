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Морозов: законодатели и эксперты поддержат развитие детской хирургии
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Морозов: законодатели и эксперты поддержат развитие детской хирургии 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Итоги работы ежегодного симпозиума детских хирургов и других профильных мероприятий помогут профессиональному сообществу разработать новые методы подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на открытии симпозиума в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова.
«Результаты работы симпозиума, конференции и «круглого стола» должны явить профессиональному сообществу новые методы подготовки будущих высокопрофессиональных медицинских кадров, возможности применения современных научных разработок в детской хирургии, результаты импортозамещения медицинского оборудования и инструментария», — приводит слова законодателя его пресс-служба.
Дмитрий Морозов также обратил внимание, что участникам дискуссий предстоит обсудить пути решения вопросов законодательного регулирования врачебной практики в рамках поручений Президента России и объявленного Десятилетия детства. Эти шаги, убеждён депутат, будут направлены «во благо и развитие отечественного детского здравоохранения».
Кроме того, глава профильного Комитета Госдумы напомнил, что в текущем году исполняется 125 лет с начала преподавания детской хирургии студентам медуниверситета и отмечается 25-летие Российской ассоциации детских хирургов.
«Всё это становится возможным благодаря любви профессионального сообщества детских хирургов к самой лучшей профессии на земле — детской хирургии, когда врач помогает, пожалуй, самому важному и во многом уязвимому пациенту — ребёнку», — заметил депутат.
Перед началом мероприятий, организованных под эгидой Комитета Госдумы по охране здоровья при участии Всемирной организации здравоохранения, Дмитрий Морозов вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой осмотрели выставку отечественных компаний — производителей медицинского оборудования для детской хирургии, а также ознакомились с новинками телемедицины.
Вероника Скворцова поблагодарила Комитет палаты по охране здоровья за консолидацию профессионального сообщества детских хирургов в рамках симпозиума — выдающихся детских хирургов и молодых специалистов — и отметила позитивный тренд на наставничество в профессии.
Итогом дискуссий в рамках симпозиума станет принятие резолюций, которые послужат основой для подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов.
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