Жители Саратова жалуются на квест по мотивам фильма ужасов «Оно»

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» житель дома Аслан Антонов, квест открылся в конце прошлого года. С тех пор каждый день из подвала доносятся громкая музыка и фоновые шумы, которые мешают спать владельцам квартир.

«Проблема началась ещё с 2012 года, когда арендодатель Александр Балыков сдавал помещение под студию звукозаписи. С конца 2017 года подвал сдаётся под квест «Оно». Установлен режим работы с 11 утра до 5 часов утра следующего дня с нарушением закона о тишине, который запрещает шуметь с 9 вечера».

По словам Антонова, арендатор не откликнулся на просьбы жильцов закрыть квест.

«Мы возмущены самим фактом организации заведения с таким жутким сценарием в жилом доме, где нет шумоизоляции. Прохождение квеста сопровождается шумом, громкой музыкой, звуковыми эффектами, очень громкими криками посетителей, актёров. Если даже убавляют эффекты, то они всё равно слышны. Страшнее всего эти крики — от них просыпаешься по 7-8 раз за ночь».