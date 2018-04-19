Юных читателей из Хорошевки познакомят с памятными местами России и Европы

Для юных посетителей Культурного центра им. Драгунского (детская библиотека № 43) в рамках программы «Открой книгу детям» пройдет виртуальная экскурсия по памятным и историческим местам не только России, но и Европы. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова , мероприятие проведут в пятницу, 20 апреля. — Малышей также познакомят с памятниками литературных героев. При этом особое внимание мы уделим творчеству Гофмана, которому в этом году исполняется 170 лет со дня рождения. А также всех ждет сюрприз — встреча с замечательным современным писателем Натальей Игнатенко , — поделилась Денисова. Вход свободный для всех желающих. Начало в 11.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)