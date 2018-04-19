Ещё
Юных читателей из Хорошевки познакомят с памятными местами России и Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юных читателей из Хорошевки познакомят с памятными местами России и Европы 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Для юных посетителей Культурного центра им. Драгунского (детская библиотека № 43) в рамках программы «Открой книгу детям» пройдет виртуальная экскурсия по памятным и историческим местам не только России, но и Европы. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова, мероприятие проведут в пятницу, 20 апреля.
— Малышей также познакомят с памятниками литературных героев. При этом особое внимание мы уделим творчеству Гофмана, которому в этом году исполняется 170 лет со дня рождения. А также всех ждет сюрприз — встреча с замечательным современным писателем Натальей Игнатенко, — поделилась Денисова.
Вход свободный для всех желающих.
Начало в 11.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Ансамбль ветеранов хорового пения «Вдохновение» дал концерт на Хорошевском шоссе Юные читатели из Хорошевки познакомились с детским писателем Натальей Игнатенко Танцоры из Хорошевки приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»20
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение