Комиссия по соцполитике рассмотрела вопросы создания доступной среды для инвалидов и организации летнего отдыха детей

19 апреля под председательством Василия Пушкина состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике.

При обсуждении предложений администрации города по внесению изменений в бюджет, о которых доложил директор департамента финансов Юрий Мочалкин , депутаты акцентировали внимание на дополнительном финансировании капитального ремонта образовательных учреждений. Как отметил председатель постоянной комиссии по социальной политике Василий Пушкин, из областного бюджета поступят дополнительные средства на реконструкцию двух детских садов и капитальный ремонт двух школ в сумме 68,8 млн рублей. Юрий Мочалкин сообщил, что администрация города рассматривает возможность увеличения ассигнований на ремонт образовательных учреждений и при получении дополнительных доходов это обязательно будет сделано.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев в своем докладе на заседании комиссии обозначил основные задачи по созданию в городе доступной среды для инвалидов. Проблемы были изучены на примере конкретной семьи: на личном приеме 21 марта к председателю городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Барыкину обратилась жительница Автозаводского района Наталья Кустова, мама ребенка-инвалида, с просьбой об обеспечении доступности перевозок детей-инвалидов на городском общественном транспорте, о создании условий для физкультурных занятий в муниципальных спортивных учреждениях, об установке пандусов в подъездах жилых домов.

По поручению председателя городской Думы, Николай Сатаев провел выездное совещание с участием Натальи Кустовой во Дворце спорта «Северная звезда» и обследование технической возможности установки электрического подъемника в подъезде, где проживает семья Кустовых.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев направил запросы для получения информации о режиме работы «социального такси», о наличии передвижного состава городского общественного транспорта, оборудованного подъемниками и приспособленного для перевозки инвалидов-колясочников, о выполнении инструкций или условий контракта, предусматривающих оказание водителем помощи инвалиду при входе и выходе, и о других мерах обеспечения доступности городского общественного транспорта для маломобильных граждан.

По мнению заместителя председателя, любые общественные места должны оборудоваться с учетом интересов инвалидов, но пока нареканий много. Например, в новом Дворце спорта «Северная звезда» есть пандусы и подъемники на 2-й этаж, но нет специальных раздевалок и поручней — они не были предусмотрены при проектировании и строительстве. В «социальном такси» есть машина, но несколько месяцев нет водителя. В жилых домах настолько узкие лестничные пролеты, что по правилам безопасности установить пандусы невозможно и т.д. Члены комиссии по социальной политике поддержали инициативу по созданию условий для инвалидов, отметили важность этой работы для жителей города и готовность участвовать в решении проблемы. Как сказал Николай Сатаев, обсуждение мероприятий по содействию инвалидам в улучшении условий их жизни будет продолжено на заседании думской комиссии по транспорту и связи.

И.о. начальника управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода Любовь Гаврилова доложила депутатам об организации летнего отдыха детей в 2018 году на базе подведомственных муниципальных лагерей, о подготовке и финансировании летней оздоровительной кампании.

По информации Любови Гавриловой, на содержание шести загородных баз отдыха, подготовку к летнему сезону 2018 года и его проведение из городского бюджета МАУ «МЦ „Надежда“ выделено 60,5 млн рублей. Дополнительно департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода на выполнение муниципального задания для проведения летней оздоровительной кампании выделено 19,8 млн рублей. Также от продажи путевок планируется поступление внебюджетных средств в объеме примерно 25 млн рублей. Цена путевки в лагеря по муниципальному заданию для бюджетников в этом году составляет 14 868 рублей на 21 день (по сравнению с 2017 годом увеличение составит 567 рублей). Внебюджетная цена путевки составляет 25 200 рублей (в 2017 году — 24 150 рублей на 21 день).

В летний период 2018 года в загородных базах МАУ МЦ „Надежда“ планируется оздоровить не менее 3 480 человек. Более 2-х тысяч отдыхающих (свыше 60%) — это дети из семей бюджетников Нижнего Новгорода, для которых стоимость путевки составляет 2 974 рублей (20% от бюджетной цены).

Как сообщила Любовь Гаврилова, во всех муниципальных лагерях назначены даты проведения рабочих комиссий по подготовке лагерей к лету с участием представителей всех надзорных органов, намечен четкий план проведения подготовительных работ, проведены конкурсы и заключены договоры на организацию питания, охрану, доставку, а также страхование жизни и здоровья детей, противоклещевую обработку территорий, на проведение ремонтных работ, вывоз жидких и твердых бытовых отходов, на проведение медосмотров временных сотрудников. Во всех лагерях установлен комплекс „Стрелец-мониторинг“, имеется видеонаблюдение и установлены тревожные кнопки. В начале июня в муниципальных лагерях начнется первая смена.