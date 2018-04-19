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Слава Toldah Александров проведет мастер-класс по диджеингу
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Слава Toldah Александров проведет мастер-класс по диджеингу 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Мастер-класс по диджеингу пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» 28 апреля.
В этот день перед любителями виниловой музыки выступит супер-диджей, супер-диггер, меломан и любитель амен-брейка Слава Toldah Александров. Он покажет, как настоящий DJ крутит диски на пульте.
— В течение нескольких часов ребятам будут рассказывать об особенностях работы с электронной музыкой, раскроют все тайны уникального звучания, научат работать с эквалайзером контроллера и микшерным пультом, — рассказала газете «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова.
Состоится такой необычный мастер-класс по адресу: Борисовский проезд, д. 22, к. 1, стр.2 в 15:00.
Однако чтобы принять участие в занятии необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: 8 495 394 59 34.
Фото: ТКС «Орехово»
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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