Слава Toldah Александров проведет мастер-класс по диджеингу

Мастер-класс по диджеингу пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» 28 апреля.

В этот день перед любителями виниловой музыки выступит супер-диджей, супер-диггер, меломан и любитель амен-брейка Слава Toldah Александров. Он покажет, как настоящий DJ крутит диски на пульте.

— В течение нескольких часов ребятам будут рассказывать об особенностях работы с электронной музыкой, раскроют все тайны уникального звучания, научат работать с эквалайзером контроллера и микшерным пультом, — рассказала газете «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова

Состоится такой необычный мастер-класс по адресу: Борисовский проезд, д. 22, к. 1, стр.2 в 15:00.

Однако чтобы принять участие в занятии необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: 8 495 394 59 34.

Фото: ТКС «Орехово»