Книги серии «Школьная библиотека» представят в читальне №151

Всероссийская культурная акция стартует в московских библиотеках в субботу, 21 апреля. В районе Чертаново Северное «Библионочь» пройдет в читальне №151.

— У нас ожидается столько всего интересного. Активности будут для всех: и детей, и взрослых. У нас пройдут целых два концерта. На первом выступит ансамбль «Весенний каприз», мальчик сыграет на саксофоне, девочка споет несколько композиций. Второй — концерт классической музыки. К нам приедет артистка национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова — скрипачка Юлия Калинкина. На гитаре сыграют Михаил Еремеев Ирина Александрова . А еще гостями станут два детских писателя, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заведующая отделением библиотеки №151 Светлана Фадеева.

Как отметила сама Светлана Витальевна, праздником для детей станет шоу-программа с клоуном Швахом. Также можно будет посмотреть спектакль «Вектор будущего Иван Тургенев», выставку картин Петра Пекленкова и приобрести книги издательств «Паулсен» и «Детская библиотека».

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207. Начало в 18:00.

Фото: Библиотека №151 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/19/40103/