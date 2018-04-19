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На встрече литературного кружка обсудили серебряный век русской литературы
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На встрече литературного кружка обсудили серебряный век русской литературы 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Литературный кружок Отделения социальной реабилитации района Старое Крюково провел встречу на тему: «Серебряный век русской литературы».
Как и в пору «золотого», пушкинского, века, литература претендовала на роль духовного и нравственного пастыря русского общества. Писатели и поэты Серебряного века, в отличие от своих предшественников, обратили пристальное внимание на литературу Запада. Своим ориентиром они избрали новые литературные направления: эстетизм О. Уайльда, пессимизм А. Шопенгауэра, символизм Бодлера. В творческой среде Серебряного века были широко распространены неоромантические настроения и концепции, подчеркивавшие исключительность событий, поступков и идей; разрыв возвышенной поэтической мечты с приземленной и пошлой реальностью; противоречия между внешностью и внутренним содержанием. Участники встречи рассмотрели на очередном заседании кружка все направления и течения этого периода. Читали стихи известных поэтов «Серебряного века» и разбирали их, рассматривая в каждом символы и использованные авторами метафоры, коими богата поэзия этого периода.
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