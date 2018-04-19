«Библионочь» и День рождения Ленина: казанская афиша на 21 и 22 апреля

Благотворительный забег возле Ту-144 21 апреля в Казани у самолета Ту-144 пройдет благотворительный забег, приуроченный к Дню космонавтики и годовщине перевозки Ту-144. Массовый забег пройдет на территории КНИТУ-КАИ на дистанции 1968 метров. Это не случайно — именно в 1968 году состоялся первый полет советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.

Начало регистрации в 13.00, забега — в 14.00. Участие в забеге бесплатное, но любой желающий сможет пожертвовать деньги на открытие интерактивного музея на базе самолета.

«Библионочь»

21 апреля Национальный музей РТ присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2018», во время пройдет ярмарки, мастер-классы и музыкальные концерты. Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги».

Программа:

12.00 — «Путешествие в страну Сергея Михалкова », лекция, посвященная 105-летию Сергея Михалкова

— «Книжный базар»

— Ярмарка мастеров народно-художественных промыслов

12.30 — «Стрела наследия», демонстрация мультфильмов от студии «Татармультфильм»

13.00 — «Оперетта», концертная программа от Музея С. Сайдашева

— Литературная квест-игра «Путешествие за редкими книгами XVIII века»

14.00 — «Семья Толстого в Казани», интерактивная лекция

— Литературно-музыкальная композиция «Ф. И. Тютчев» от ансамбля «Ретро»

16.00 — Демонстрация фильма «Фатих Карим. Воин. Поэт»

17.00 — Мастер-класс от школы скорочтения и развития интеллекта

18.00 — «Литературный вечер»

21.00 — «Споемте, друзья!», концертная программа

22.00 — Концерт от школы перкуссии «EthnoArt» (Казань)

Мастер-классы:

13.00 — «Книжный помощник»

14.00 — «Каллиграфия»

13.00 — «Старый город, новыми красками»

15.00 — «Бумажная лоза»

17.00 — «Ты — художник. Здесь и сейчас»

19.00 — «Песчаные фантазии»

19.00 — «Кот-Коток»

Вход в Национальный музей будет бесплатным, однако мастер-классы платные. Подробности уточнять по тел. 292 89 84.

Открытие летнего велосезона

21 апреля состоится открытие велосезона-2018. Участие могут принять все желающие, у кого есть велосипед. В программе — уборка мусора (по желанию), флешмоб, неформальное общение.

Сбор на стоянке между Цирком и Центральным Стадионом в 10.00. Финиш на стоянке у РК «Ривьера».

День открытых дверей в музее В. И. Ленина

В Казани 21 и 22 апреля в доме-музее В. И. Ленина пройдет день открытых дверей. Мероприятие посвящено дню рождения российского революционера, теоретика марксизма Владимира Ульянова-Ленина. Музей приглашает жителей и гостей города на тематические экскурсии, выставки, презентации, культурно-познавательные программы и киносеансы.

Вход музей бесплатный, необходима запись по телефону: (843) 236-90-12.

Программа:

21 апреля

10.00 — показ фильма «Семья Ульяновых».

11.00 и 15.00 — аудио-экскурсия по залам музея.

12.00 — музейная программа «Традиции в семье Ульяновых. Домашний театр».

22 апреля

10.00 — показ мультфильма «Быль-небылица».

10.30 — музейная программа «Детям о Ленине».

11.00 — открытие и презентация выставки «В. И. Ленин. Символический образ».

11.30 и 15.00 — «Песни о Ленине», трансляция в музейном саду.

13.00 — показ фильма «Первая Бастилия».

14.00 — сеанс обзорной экскурсии по музею.

15.00 — музейная программа «Пей чай, мой друг старинный».

16.00 — тематическая экскурсия «Выбор пути».

Лекция «Как изучать городское пространство: теория и практика»

21 апреля стартует новый сезон проекта «Казань глазами инженера». Он откроется лекторием в ЦСК «Смена» на тему «Как изучать городское пространство: теория и практика».

Среди спикеров лектория — кандидат исторических наук, доцент КФУ Сергей Галанин , архитектор, аспирант КазГАСУ Миляуша Тукмакова, исследовательница непарадной Казани, фотограф Саша Гром.

Начало в 16.00.

Вход: свободный, необходима регистрация.

Экскурсия «Русская деревянная. Первая гора сто лет назад»

22 апреля в рамках проекта «Казань глазами инженера» экскурсовод Лилия Калимуллина расскажет о том, какие различия существуют между татарским и русским деревянным зодчеством, покажет деревянные дома середины XIX века, а также одну из самых тихих улиц Казани.

Стоимость экскурсии — 300 рублей. Встреча у дома №24А по ул. Маяковского.

Концерт струнного квартета

22 апреля в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится концерт Государственного струнного квартета РТ «Итальянское барокко. Неаполитанские песни» из цикла «Музыка при свечах». В программе прозвучит музыка итальянских композиторов А. Корелли, А. Вивальди, Н. Паганини.

Начало — в 15.00.