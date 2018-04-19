11 поразительных фактов о челябинской «Пушке» — кинотеатре им. А. С. Пушкина

Прошлым летом мы нагрянули в «Манекен», вытащив на свет белый двадцатку интересных фактов о театре. Прощаясь, и уже заводя редакционный Rolls-Royce, наш корреспондент бросил напоследок: «Ребята, передайте коллегам из кинотеатра Пушкина, что мы к ним тоже заедем». Сегодня обещание выполнили.

Итак, первый и единственный андеграундный кинотеатр Челябинска — знаменитая «Пушка». Его знают и любят как кисейные барышни со своими бородатыми кавалерами, так и почтенные интеллигенты с высокими лбами, а также строгие сотрудницы гуманитарных факультетов. Еще бы, ведь пока в кинотеатре по соседству крутят «кино под попкорн», в «Пушкинке» показывают Бергмана, Микеланджело Антониони и арт-хаусные короткометражки. Это мы без всякого пафоса заявляем, просто так и есть.

Сегодня «Хорошие новости» разузнали, как развивалось уникальное пристанище синемафилов и что скрывается от зрительского глаза.

Директор кинотеатра Ниталья Бычкова

Первый в программе

Кинотеатр им. Пушкина открылся 5 августа 1937. Кстати, это был первый двухзальный кинотеатр на Урале: общая вместимость 400 мест. И первой картиной, которую показали в тот же день, стала грузинская драма «Арсен».

Кинопоказы с подогревом

Вплоть до начала 2000-х в кинотеатре не было гардероба. На старых фотографиях видно, что люди сидят на сеансах в верхней одежде. А на месте нынешнего гардероба располагались кассы. Говорят, всегда был аншлаг: люди по несколько раз ходили на одни те же фильмы. Оно и понятно: примерно до конца 1960-х годов прошлого века телевизоры были невероятной роскошью, так что полные залы имелись в каждом — никакой конкуренции.

Фильм во время потопа

Кстати, об очередях. Однажды кинотеатр залило: прорвало трубу и люди добирались до касс чуть ли не вплавь: воды прямо в фойе налило по щиколотку. Но синемафилы продолжали заполнять кинотеатр — вот такая тяга к кино!

Лифт для перевозки кино

За все время существования прежнего кинотеатра (т.е. до «перестройки» в стране и последующей перестройки в к/т) от второго до первого этажа и обратно «бегал» маленький лифт. Во время аншлагов он перевозил десятикиллограммовую бобину: в руках ее таскать было тяжеловато. Она доставляла пленку с половиной фильма, которую уже прокрутили на втором этаже, на первый, а в это время в другом кинозале показывали вторую часть Так и жили. Пленок вообще не хватало, так что их передавали не только с этажа на этаж, но и из кинотеатра в кинотеатр.

Почетные контролеры

В кинотеатре бережно хранят огромную красную книгу лучших сотрудников. За все время здесь трудилась довольно большая команда — 80 человек. Ключевыми фигурами можно назвать киномехаников и художников (на их плечах лежала огромная работа по ручной прорисовке афиш и оформлению многочисленных мероприятий). Книга почета заполнена не до конца: в ней примерно 10 листов. Что примечательно, среди почетных сотрудников — 5 контролеров. Говорят, эти люди попали в красную книгу кинотеатра за вежливость.

Свободолюбивый «Кентавр»

Марлена Хуциева, Алексея Германа, Сергея Параджанова. В 60-е годы на базе «Пушкина» образовался дискуссионный киноклуб «Кентавр». Пылкую молодежь, диссидентов и любителей глубокого, серьезного кинематографа собрала замдиректора кинотеатра Евдокия Куприянова . Она же брала из синематеки фильмы, не выходившие в широкий прокат, а после просмотра молодые люди обсуждали увиденное, делились впечатлениями, спорили. Смотрели действительно уникальные картины, например, в жанре итальянского неореализма или экспериментальное советское кино. Там впервые на большом экране показывали некоторые картины Андрея Тарковского

Оркестр, музыку!

Слыхали о кинотеатрах с собственным оркестром? А в кинотеатре Пушкина он был! Даже не приглашенный, а, штатный. Причем, играли музыканты не время от времени, а перед каждым показом. Так что зрители получали сразу и концерт, и киносеанс.

Не только авторское

Сейчас кинотеатр им. Пушкина славится показами артхаусного кино, но так было не всегда даже в новейшей истории. После развала СССР, в «Пушкинке» начался хаос: сюда заехали секонд-хэнды, по ночам устраивали дискотеки, пили-курили, били стекла. В начале 2000-х, когда в ситуация в стране более-менее устаканилась, власти взяли кинотеатр под опеку. Но поначалу там «крутили» самые что ни на есть массовые картины, как и в других кинотеатрах. Свое нынешнее, «авторское» лицо «Пушкин» обрел лет 15 назад. Кстати, еще один примечательный эпизод: в 2008 году в кинотеатре решили проводить «Нет-фестиваль». Что это такое? Дело в том, что как раз в это время все поголовно взялись «снимать кино» на мобильники или элементарные цифровые камеры, и у всех получались ролики очень низкого качества. Такие короткометражки на коленке и показывали на большом экране. «Был кошмар», — улыбаясь говорит директор кинотеатра Наталья Бычкова. Прожил фест худо-бедно пару лет, на первый даже приезжало солидное жюри.

Сеансы вслепую

В 2010-е годы директор кинотеатра Наталья Бычкова предложила любопытную идею — продавать билеты на фильм без названия: до начальных титров зрители не знали, что будут смотреть. Увы, затея прожила недолго: по словам Натальи, решать вопросы с правообладателями фильмов было очень проблематично, поэтому от показов вслепую пришлось отказаться.

Сапоги, защищающие от пленки

В кабинете киномеханика до сих пор сохранился поразительный артефакт — «противопожарные сапоги». Даже не сапоги, а сапожища! Дело в том, что в 1930-е годы выпускали пленки, которые воспламенялись буквально на ровном месте: достаточно было малейшего трения — и те вспыхивали. В кинотеатре им. Пушкина такие уже не крутили, ведь он открылся чуть позже, но еще были пленки, которые по такому же принципу тлели: запах от них исходил прямо-таки ядовитый. Но «сапоги противопожарные» все-таки держали. По легенде их надевали и затаптывали тлеющую пленку.

Секретная информация!

И напоследок, раскроем секрет. Наверняка, возникает вопрос: как же выживает кинотеатр Пушкина, когда ценителей артхаусного кино раз, два и обчелся? Ответ такой: выживает, потому что живет очень-очень скромно. Весь штат — Наталья, да киномеханик. Держаться на плаву помогает какое-никакое финансирование и уже упомянутый нами театр «Манекен». Билетеры, гардеробщики и некоторые другие сотрудники у двух храмов искусств под одной крышей — общие.