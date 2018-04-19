Как открыть кинотеатр?

Если вы давно мечтаете открыть собственный киноцентр, но не знаете, с чего начать — подготовили для вас небольшую памятку. / Чек-лист того, что должно быть продумано до начала бизнеса:

Тип кинотеатра

Бизнес-план

Местоположение и помещение

Оборудвание

Персонал

Фильмы для проката

Реклама

Дополнительные услуги

Определитесь с типом кинотеатра

Для начала подумайте, зачем вам нужен киноцентр и какие фильмы вы хотите в нем показывать? Если вам по душе старые классические ленты либо артхаусные и фестивальные картины, в таком случае ваш вариант — небольшой авторский кинотеатр на 50 посадочных мест. Если же вы хотите крутить новинки кинематографа, вам следует подумать об открытии кинотеатра-франшизы (уже существующей сети кинотеатров). Подумайте, возможно ли открыть сеть кинотеатров и нужно ли вам это.

Совет: детально изучите рынок, чтобы понять, какой из типов кинотеатров лучше открыть. Подумайте, кто будет вашей аудиторией — если это автомобилисты, почему бы не открыть кинотеатр под открытым небом?

В мегаполисе вероятность удачного бизнеса больше, чем в деревне либо маленьком городе. С другой стороны, в большом городе обычно представлено много кинотеатров-франшиз, поэтому стоит сделать ставку на что-то более оригинальное.

Бизнес-план

Второй шаг — разработка бизнес-плана. Составив смету, вы поймете, где искать средства для финансирования своего проекта и стоит ли вообще браться за открытие кинотеатра.

Совет: исследуйте налоговые льготы для вашего бизнеса. Малые кинотеатры подходят под льготную систему налогообложения.

Предприниматель должен зарегистрироваться как юридическое лицо: индивидуальный предприниматель либо общество с ограниченной ответственностью.

Капитальные расходы на кинотеатр включают в себя: покупку и монтаж воздухоопорного оборудования, траты на строительство (аренду) внутренних помещений, покупку оборудования, дополнительные незапланированные траты.

Расходы: зарплата сотрудникам, административные расходы, бюджет на рекламу, бухгалтерия, единый социальный налог.

Доходы можно посчитать исходя из выручки, себестоимости, валовой прибыли, минус расходы и налог на прибыль.

Местоположение и помещение

Важную роль играет местоположение вашего кинотеатра. Чаще всего кинокомплексы размещают в торговых центрах рядом с фудкортами. Вы также можете снять помещение в аренду, однако случаи, когда помещение идеально подходит для кинотеатра, очень редки. Также вы можете взять помещение в долгосрочную аренду с последующей реконструкцией. Самый затратный вариант — строительство собственного здания. И, наконец, можно начать сотрудничать с ТРК на стадии проекта.

Что необходимо учитывать при выборе помещения? Здание обязательно должно быть звуконепроницаемым. Высота потолков — не менее 3-4 метров. Рассчитывайте общую площадь кинотеатра исходя из того, что в кинотеатре должны разместиться: кинозал, техническое помещение для аппаратуры, несколько комнат для персонала, гардероб, фойе, туалеты.

Чтобы открыть кинотеатр, необходимо получить разрешение на работу от санитарно-эпидемиологической и пожарной службы, а также территориального управления имуществом.

Оборудование

Одна из самых затратных задач при открытии кинотеатра — покупка профессионального оборудования. В случае с авторским кинотеатром владельцы иногда покупают подержанную технику. В целом, если вы настроены на долгосрочный бизнес, лучше обращаться в специальные компании по продаже профессионального оборудования. Для мини-кинотеатра потребуются: профессиональный проектор и потолочное крепление для него, ресивер, экран, мощная акустическая система (несколько колонок, сабвуферы) и профессиональные провода для соединения оборудования.

Кроме того, в кинозал обязательно нужно приобрести хорошую мебель — удобные кресла, кресла-груши.

Особое внимание стоит уделить освещению вашему кинотеатра.

Персонал

Небольшой кинотеатр не потребует большого количества работников: от четырех до шести человек. Кассир, контролер зрительного зала, администратор, инженер-техник, гардеробщик. В авторских кинотеатрах может быть от двух до четырех сотрудников.

Фильмы для проката

Самый главный вопрос — где же брать фильмы для проката? Для этого нужно заключать договоры с прокатчиками картин: «Люксор», «Каро», «Централ Партнершип», «Синема Престиж» и другими. Важно подавать заявку дистрибьютору как можно раньше, так как у него находится лишь ограниченное количество копий фильма. При выборе картины не забывайте, что пятьдесят процентов выручки от проката ленты отчисляется кинотеатру, оставшиеся 50% — прокатчику.

В авторском кинотеатре вы сможете крутить фильмы, ставшие общественным достоянием. На такие картины права не нужны.

Реклама

Реклама кинотеатра — вопрос вашей прибыли. Вы можете размещать рекламу в печатных изданиях, на радио и телевидении. В целях рекламы можно выпускать открытки, афиши, плакаты и распространять такую продукцию через партнеров. Эффективно работают паблики в социальных сетях, где также можно запустить рекламу, разыгрывать бесплатные билеты и проводить конкурсы, акции. Кроме того, желательно настроить онлайн-продажи билетов на ваши сеансы.

Дополнительные услуги

Подумайте, на чем, кроме фильмов, вы можете получать прибыль. В некоторых кинотеатрах предлагают чай и кофе, включают их в стоимость билета. Можно открыть буфет с попкорном и прохладительными напитками, поставить фото-будку, открыть магазинчик с кинопродукцией.