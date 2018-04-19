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О вреде наркотиков расскажут подросткам в библиотеке вблизи Бутырского района
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О вреде наркотиков расскажут подросткам в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 23 имени Горького, расположенной на Тимирязевской улице, состоится лекция для подростков в рамках программы «Подросток и закон». Всех желающих ждут 20 апреля.
— Библиотеку посетит представитель центра профилактики преступлений «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков». Специалист проведет лекцию по теме: «Почему важно заботиться о себе». Мероприятие проводится с целью антинаркотического и антикриминального просвещения юношества, — сообщили в учреждении культуры.
Начало в 14.30. Напомним, библиотека № 23 имени Горького находится по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Вход свободный. (то)
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