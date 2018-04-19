19 апреля в театре «У Никитских ворот» выступит писатель-сатирик Михаил Мишин

«В „восьмидесятых“ это было моим жизнеобеспечением, поскольку существовать только на писательские гонорары не удавалось. Сейчас я могу обходиться без сольных выступлений, и прекрасно обходился последние лет тридцать. Сижу себе — корябаю что-то на бумаге. А в последнее время опять захотелось увидеть глаза людей, войти в прямой контакт с публикой. У меня было в прошлом году несколько вечеров, и они даже прошли с аншлагами, это приятно, но что важнее, мне показалось, что мы с аудиторией друг другу желательны.

Что до программы, то из старых вещей читаю те, которые, по-моему, не утратили актуальности. Или даже вновь ее обрели. Но в основном, то, что написано в последнее время. Вообще, я неправильный писатель, ненастоящий. Почти все мои труды „идут в дело“. У правильного писателя стол, должен быть завален черновиками, набросками, еще не опубликованными или незавершенными художествами, которые обрушатся на публику завтра. У меня в ящике какие-то тоненькие листочки лежат, конечно.. Но там же должны быть не граммы, а тонны, я точно знаю, я читал… Нет, я ненастоящий…». Фото: О. Зотов