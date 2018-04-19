Лидия Вележева: Мы сами создаем условия для взяточников

На канале «Россия 1» вышел сериал «Березка» о легендарном одноименном хореографическом ансамбле, которому в этом году исполняется 70 лет. Главную роль — руководителя «Березки» Надежды Надеждиной — сыграла Лидия Вележева.

«Жизнь закалила мой характер»

— Лидия, давненько вас не видно на экране. Плохие предложения были?

— Предложений было много, но выбор я всегда оставляю за собой. Зачастую режиссеры видят меня женщиной властной, агрессивной и сильной. И стараются эксплуатировать этот образ. Зритель, наверное, думает, что я такая и есть. А я — разная. И играть одно и то же мне неинтересно. Как любая другая женщина, могу быть и ранимой, и в то же время, как тигрица, способна защитить свой дом, когда появляется угроза извне. Жизнь закалила мой характер. Но интересные работы у меня есть. Уже совсем скоро выйдут кинокартины, например «Вечная жизнь». И вот сериал «Березка».

— Вы ведь сами в детстве занимались народными танцами.

— Да, но это была художественная самодеятельность. В школе занималась, а после пятого класса записалась уже в студию народного танца в доме культуры. Когда я училась в восьмом классе, меня приглашали в профессиональный танцевальный ансамбль — отказалась, поскольку давно уже было решено, что стану актрисой. Но при этом танец в моей жизни присутствовал всегда: и в театральном училище, и в спектаклях. Были и сольные номера, «вертушку» делала. Сейчас в репетиционном зале ансамбля «Березка» попыталась повторить элемент, и голова закружилась, не смогла.

Кстати, когда я готовилась к этой роли, узнала, что племянницей Надеждиной была мой педагог в Театральном училище имени Щукина Людмила Ставская, которая учила меня актерскому мастерству. Вот такой поворот судьбы! И во время съемок я в голове все время держала ее образ.

Надеждина, руководившая ансамблем «Березка» более тридцати лет, была человеком уникальным. Коллектив существовал, что называется, в ежовых рукавицах, но при этом она очень любила своих артистов, как родных детей. В образе Надеждиной я старалась показать не только властную руководительницу, но и женщину.

— Лидия, кстати, а вы сами смогли бы руководить коллективом? Сегодня многие артисты возглавляют т­еатры.

— Не могу сказать определенно, никто не знает своего потенциала. Вопрос в другом: а нужно ли мне это? Сегодня я хочу быть актрисой. Хочется еще поиграть в кино и на сцене.

«Нравится защищать слабых»

— Ваш партнер в «Березке» — артист Алексей Серебряков , который сыграл сотрудника КГБ. Недавно его многие осудили за высказывания о стране…

— Да, да, я читала… Понимаете, мы же не знаем ничего о причинах, подтолкнувших человека выступить так резко. И стоит ли в таком случае сразу же предавать артиста анафеме?!

— Алексей говорил о хамстве, о коррупции. Разве он не прав?

— Коррупция вообще-то проблема мировая. То, что мы в авангарде этого списка — сомнительно. Хотя и не в конце, это точно.

Давайте попробуем сначала искоренить коррупцию на бытовом уровне! Перестанем давать взятки врачам, учителям, полицейским и далее по списку. Начнем завтра же с себя. Воспитаем наших детей неравнодушными. А то что же получается — человек упал, ему плохо, а сотни людей прошли мимо. И кто виноват? Государство?

Почему взяточников много? Да потому, что мы сами благоприятные условия для них и создаем. Кто-то свыкается, а кто-то не хочет больше терпеть. И предпочитает путь эмиграции. Это выбор каждого человека.

— Понимаете, я — человек коллективный, мне с детства нравится защищать слабых. Мой предыдущий директор театра Тартаковский Исидор Михайлович не раз говорил: ты почему для себя ничего не просишь? Не прошу. А вот за других попросить готова. Приходят люди: ветераны, женщины с детьми, пенсионеры. Все со своими проблемами. Естественно, что у артистов-общественников рычагов влияния намного больше, чем у рядовых партийцев. Тут известность помогает.

До недавнего времени я была еще и членом Общественной палаты . Тоже многое удалось. Сегодня общественной работой занимаюсь меньше, сосредоточена в основном на съемках. Впрочем, я понимаю подтекст вашего вопроса. Отвечаю: я — не политик.

— Ну мы же смотрим ТВ и невольно «участвуем» в политических дискуссиях. Кстати, вам не кажется, что сейчас федеральные СМИ уделяют меньше внимания проблемам в нашей стране, а больше ругают другие государства? Почему?

— Наверное, потому, что другие государства сегодня испытывают к нам какой-то нездоровый интерес. Когда Великобритания обвиняет нашу страну в убийстве человека, при этом не предоставляет свои доказательства — как на все это прикажете реагировать?

Впрочем, я не хотела бы говорить о политике. Слишком сложно все с ней сегодня. Все как-то зыбко: одно неосторожное слово — и рушатся отношения между целыми государствами.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.