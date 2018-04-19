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В Москве сотрудники Управления внутренних дел по ЦАО приняли участие в сдаче донорской крови
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В Москве сотрудники Управления внутренних дел по ЦАО приняли участие в сдаче донорской крови 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева сотрудники УВД по ЦАО сдали кровь для детей, нуждающихся в срочном переливании и кому предстоят сложные операции.
Данное мероприятие приурочено к Национальному Дню донора. В Москве проходит традиционный весенний донорский марафон. Согласно статистике каждый третий житель нашей планеты хотя бы раз в жизни нуждался в донорской крови. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в нашей стране катастрофически не хватает препаратов крови и ее компонентов.
Спасая чью-то жизнь, сотрудники УВД по ЦАО ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях, тщательно готовятся к процедуре и проходят обследование.
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