В Самаре будущим мамам рассказали о доступных мерах соцподдержки для семей с детьми

Как, когда и где оформить — в областном центре репродуктивной медицины «Династия» будущим мамам рассказали о доступных им мерах соцподдержки. Сегодня для них устроили День открытых дверей. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ» в рамках проекта «Школа позитивного материнства».

Начинают беседу с одной из главных, новых мер. По инициативе президента России с 1 января этого года введена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Ее размер соответствует величине прожиточного минимума в регионе. В Самаре это 9 тысяч 967 рублей. Оформить выплату можно в органах соцзащиты, либо в многофункциональных центрах в течение первых шести месяцев после рождения ребенка. «Более 2,5 тысяч родителей обратились в органы соцзащиты, на сегодняшний день уже 700 мер мы выплачиваем — 700 семей пользуются данной мерой соцподдержки на территории Самарской области», — заявила заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова.

Кроме этой, существует еще целый ряд различных мер, которые финансируются как из федерального, так и из регионального бюджетов. Рассказали вкратце обо всех, детально остановились на порядке и сроках их назначения. Информации много, в ней не всегда просто разобраться, для разъяснений «из первых уст» и проводятся такие встречи. Сегодня собрали будущих мам, которые находятся под крылом областного медицинского центра «Династия». В этом учреждении в рамках обязательного медицинского страхования помогли родиться 3,5 тысячам малышей. Центр считается лидером как по статистике, так и по разнообразию решаемых «родительских» проблем. Директор Самарского областного медцентра «Династия» Ольга Тюмина рассказала: «Синдром тромбофилии, антифосфолипидный синдром. Именно данная патология приводит к невынашиванию беременности. И не только из нашего региона, но и из близлежащих регионов — из Пензы, из Ульяновска к нам направляют женщин с данной патологией, как к единственному центру, кто обладает методиками лечения и лицензией по высоким технологиям».

После общего разговора каждая мама смогла уточнить нужную информацию «тет-а-тет» со специалистом. Кристина Акшонова в ожидании двойни. Признается, интернет разобраться с тем, что и когда положено, не помогает, так что встреча пришлась как нельзя кстати: «Ожидаем сразу двоих малышей, поэтому я хотела уточнить. Для меня это была вообще полезная информация, на самом деле, потому что многое, что было непонятно. Сейчас мне все хорошо разъяснили, объяснили, что и куда, куда нужно обратиться для того, чтобы получать ежемесячные выплаты и единовременное пособие на двоих детей».

Пригласили для информирования и студентов, для них тоже есть хорошие новости — вновь можно рассчитывать на государственную социальную стипендию, исчезнувшую в прошлом году. Для участников встречи подготовили раздаточные материалы с перечнем видов пособий, а также адресами и контактами управлений отделений социальной защиты, где их можно оформить.