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Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры
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Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры 

Вести.Ru 1 час назад
Непримиримую дискуссию в соцсетях спровоцировал конфликт в одной из столичных кофеен. Там молодая женщина решила покормить ребенка грудью, на что сотрудники заведения сделали ей замечание. Тут же разгорелись бурные споры: одни встали на защиту матери, другие посчитали такое поведение в публичных местах недопустимым.
Это не социальный эксперимент. Это будни Александры. Кормящая мать, которая растит ребенка, работает, ходит в офис, магазины и кафе.
"Кормление — это ситуация, оно немножко приковывает взгляд. Честно говоря, я бы с энергетической точки зрения этого бы не хотела. Зачем на это смотреть постороннему человеку? А так зрелище, мне кажется, интимное, но красивое", — отмечает домохозяйка, врач-рефлекс терапевт Александра Панчук.
Те, кто замечает кормящую мать в общественном месте, реагируют по-разному.
— Я отношусь нормально к этому. Но я считаю, что девушке нужно оградиться, уйти куда-нибудь подальше. Ну, не в общественном же месте… — отмечает девушка.
— Наверное, положительно. В первую очередь, давайте вернемся в прежние века. Никто ничего другого не знал. Все было естественно и не безобразно, — рассказывает молодой человек.
— Это, во-первых, некультурно по отношению к другим посетителям. Потому что это общественное место, оно может повлиять на психику других детей, которые будут это видеть, — оглашает свою позицию еще один молодой человек.
В некоторые заведения ввели в свод правил поведения, где-то между запретами приносить напитки и кататься на роликах, и такой — не кормить грудью детей в общем зале. Такое ограничение моментально сдетонировало в сообществе молодых мам.
"Меня возмутило, что существуют такие правила. На мой взгляд, это нарушает права ребенка, который тоже кушал. По сути, ребенок просто кушал. И поэтому меня это зацепило, я выложила это в Интернет. Женщины, которые хотят жить в обществе и продолжать в нем существовать, как все остальные люди, но у них есть младенец, который хочет кушать, и им приходиться сталкиваться с ситуацией, когда моральные правила не совсем подходят маленькому человеку, который не способен их пока соблюдать", — апеллирует организатор встреч молодых мам Оксана Грачёва.
Владельцы ресторанов и кафе говорят, что они вовсе не против кормления, если оно не напоказ.
"Вы знаете, практически всегда эти правила — формальность. Их никто не применяет. Они нужны при возникновении каких-то критических ситуаций, проблем. Более того, если там даже прописано в правилах, что нельзя делать это, все равно все это делают. Это применяется только тогда, когда с гостем возник конфликт", — подчеркивает владелец сети ресторанов «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.
— Илюш, кушать будем? Сисю будешь? Сисю будем? Илюш, сисю будем?
"Мы поднимаем демографию", «Мы в этот период очень одиноки и ранимы», «Ребенок не может ждать» и «Грудное вскармливание рекомендуют врачи» — это распространенные аргументы мам, кормящих в общественных местах. И большая часть этих мам, не желающих выпадать из социума, подбирают специальные аксессуары и одежду, приспособленные для незаметного кормления.
"На мне рубашка, которая расстегивается, пуговицы можно верхние закрытыми держать, а нижние приоткрыть. И меньше будет закрыта грудь", — раскрывает премудрости одежды для кормления молодая мама.
По сути, проблема и заключается лишь в том, что реакция на грудь — может быть разной.
"Были случаи, когда на меня кричали, кричали в парке и говорили, что я развращаю молодежь. Под молодежью бабушка понимала своего трехлетнего внука", — вспоминает врач-педиатр Ольга Зубкова.
"Если сделать это спокойно, попивая кофе, то никто ничего не заметит", — делится секретами Ольга Филимонова.
И получается, что шум вокруг грудного вскармливания на людях возникает в тот момент, когда нарушается тот самый баланс: комфорта окружающих и комфорта самой мамы. На сей раз все оказались хорошо воспитанными. И Александра, покормив ребенка, отправилась за покупками.
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