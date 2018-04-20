В Москве показали драму «Спитак»: как трагедия объединила народы

На Московском кинофестивале показали драму «Спитак» Александра Котта о землетрясении в горах Армении, в 1988 году унесшем десятки тысяч человек. Как рассказал режиссер после показа, «Спитак» — кино некоммерческое, и на большую «кассу» его создатели не рассчитывают.

«У нас изначально некоммерческое кино, мы не рассчитываем на широкий прокат», — сказал он, комментируя вышедшее два года назад на ту же тему «Землетрясение» Сарика Андреасяна. По его словам, он не собирается конкурировать с работой Андреасяна, и сравнивать их нельзя, так как «Землетрясение» снималось «для проката».

«Я его смотрел, у него там вроде удачно сложилась прокатная судьба. Наше кино не хуже и не лучше, оно другое», — добавил Котт.

По его словам, «Спитак» снимался почти три года, и они с Андреасяном работали одновременно, «не сговариваясь, но и не афишируя». «Это посто стечение обстоятельств. Да, нам пришлось отказаться от каких-то линий. Но в целом наши фильмы разные, и я просил бы, чтобы наш фильм не участвовал в сравнениях», — подчеркнул он.

Продюсер картины Елена Гликман отметила, что в «Спитаке» нет темы мародерства во время трагедии, которая была затронута в «Землетрясении». По ее словам, дело не только в нежелании повторяться.

«Наш фильм о другом. Нам показалось, что в этой трагедии есть достаточно много других очень важных моментов, и поэтому мы скрепя сердце вырезали чуть ли треть сценария», — сказала она, добавив, что не видит ничего криминального в том, что два фильма на одну и ту же тему вышли с небольшой разницей во времени. «Хуже, когда про эту трагедию не было снято ни одного фильма», — сказала она.

Марина Сочинская отметила, что сценарий «Спитака» написала 10 лет назад. «Это мой первый сценарий, эта тема меня очень взволновала. Я наполовину армянка, жила в Армении, многое писала по рассказам друзей. Я писала его сердцем», — сказала она. Однако «Спитак» мог так и остаться на бумаге — Сочинская три года ходила искала продюсера, но нашла отклик только у Гликман, к которой пришла одной из последних.

«Проект был очень сложный, мы долго искали деньги, я ходила в Фонд кино, Министерство культуры , но нам говорили мы поддержим, если они дадут деньги. Но ситуация изменилась с приходом Владимира Мединского . Его отец был участником ликвидации последствий землетрясения, и, видимо, в его семье об этом часто говорили. Так нас и поддержали, еще поддержал канал «Россия на начальном этапе, а потом в проект вошли Киноцентр и Минкультуры Армении, так мы сделали копродукцию», — рассказала она.

Global Look Press/Russian Look/Komsomolskaya Pravda

Режиссер Александр Котт

При этом Котт отметил, что знал об армянской трагедии немногое, и близко познакомился с ней, лишь взявшись за проект. «Мы устраивали кастинг в Армении, и все актеры, которые приходили к нам, рассказывали, кто как помнит, что происходило. Глубину трагедии я понял с их помощью», — сказал он.

Гликман отметила, что, по ее мнению, эта история не только про землетрясение, но и про единение народов. «Когда было землетрясение, это был последний раз, когда Советский Союз собрался вместе. Тогда из-за перестройки СССР был очень популярен, и не только Союз, весь мир почувствовал единение. Это очень важно, потому что сейчас люди разучились понимать друг друга. В нашем кино все говорят на своем языке, но все понимают друг друга в момент трагедии, нам было важно это передать», — сказала она.

Продюсер картины добавила, что «Спитак» выходит в год 30-летия армянской трагедии, и создатели хотели бы именно 7 декабря, когда произошло землетрясение, показать ее в эфире федеральных каналов России и Армении.

Напомним, что «Спитак» — один из 16 участников основного конкурса ММКФ и негласно является фаворитом конкурсной гонки. Кому действительно достанется главный приз фестиваля — узнаем 26 апреля на церемонии закрытия 40-го Московского кинофестиваля.