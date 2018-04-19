День, когда циркачи отправляются к зрителям

В субботу, 21 апреля, цирковое сообщество отметит Международный день цирка. Как развивается самое зрелищное искусство и чем удивят артисты зрителей, узнал корреспондент «ВМ».

Акробаты на трапециях отрабатывают ключевые моменты своего выступления прямо под куполом цирка. В мяч с пеликанами играют опытные дрессировщики. На репетиционном манеже жонглеры булавами оттачивают точность бросков. Накануне профессионального праздника артисты Большого Московского цирка ни на минуту не забывают о своем призвании.

— Для нас этот праздник не столько носит личный характер, сколько является возможностью организовать своеобразный фестиваль для зрителей, — утверждает его директор, заслуженный артист Российской Федерации Эдгард Запашный . — Многие из тех, кто любит наше искусство, в силу определенных причин прийти к нам не могут. Поэтому мы ввели особую праздничную традицию: с небольшими выступлениями и посильной помощью мы сами отправляемся к своим зрителям.

И уже сегодня, 20 апреля, бригада цирковых артистов отправится в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина и в Детский дом № 8 для особенных детей. Их подопечные увидят ярчайшие номера в исполнении звезд Большого цирка, пообщаются с забавными клоунами и получат в столь необычный и добрый праздник памятные подарки.

— Без внимания в этот день мы не оставим и животных, — добавляет Эдгард. — Я лично вместе с артистами отправляюсь в частные приюты для собак, чтобы отвезти бездомным животным около тонны еды. А в субботу и в воскресенье уже здесь, в стенах цирка, наших гостей ждет праздничное представление, фото с артистами и раздача подарков.

— Надо отметить, что мы постарались синхронизировать все праздничные мероприятия и сделать так, чтобы их смогли посетить максимум желающих, — сказал Запашный. — Международный день цирка был учрежден Европейской ассоциацией циркового искусства, которая находится под патронажем княжеской семьи принца Альбера и принцессы Стефании из Монако. Они известны своей любовью к цирку и стремятся всему миру показать красоту нашего мастерства.

Для Большого Московского цирка профессиональный праздник — лишний повод еще больше оптимизировать свои силы. По словам Эдгарда Запашного, на сегодняшний день он является флагманом всего отечественного циркового искусства.

— Самые крупные постановки, самые дорогие спектакли проходят именно под нашим куполом, — говорит он. — К тому же у нас самая большая труппа — порядка 650 штатных сотрудников. Шоу «Царевна-Несмеяна», продолжающееся с декабря прошлого года, до сих пор собирает полные залы. А 19 мая художественный руководитель цирка Аскольд Запашный презентует свое новое шоу «Эпицентр мира», приуроченное к грядущему чемпионату мира по футболу — 2018.

Цирк, как и любое другое искусство, пластично изменяется и подстраивается под новую реальность. Мало того, что представления на манеже отражают популярные в обществе веяния и настроения, так еще и существующие жанры трансформируются, стремясь вовлечь все существующие возможности.

— Оригинальные жанры вовлекают необычные аппараты, новых животных, — считает Запашный. — Цирк — искусство живое и максимально настоящее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка, заслуженный артист России:

— Среди последних тенденций цирковой индустрии — интерес к тематическим представлениям. Возрождается традиция так называемых цирковых пантомим. Это становится модным, а благодаря современным техническим возможностям — по-настоящему интересным. Кроме того, по всему миру взят курс на строительство специализированных зданий, цирковых театров. Большая работа ведется и в сфере восстановления репутации цирка с животными, которую очень тщательно пытаются подорвать его противники. Как правило, против нас выступают люди, называющие себя зоозащитниками, а по факту — не более чем простые политиканы, стремящиеся реализовать какие-то собственные цели. Дрессура олицетворяет собой связь, дружбу человека и животного, и разрывать это нельзя.