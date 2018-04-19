В Самаре открыла свою работу выставка «Дачный сезон»

На ее стендах любители шести соток найдут новейшие разработки в области садоводства и огородничества.

Для того, чтобы сеять — одного из главных действий в жизни садовода, здесь есть все необходимое: семена, саженцы, удобрения, инвентарь. Посадочный материал приспособлен под условия именно средней полосы России. Генеральный директор «Экспо-Волга» Андрей Левитан отметил: «Ключевое отличие этой выставки от других подобных мероприятий в том, что здесь все участники проходят жесткую фильтрацию. Мы не позволяем торговать продукцией, которая не районирована под нас». Этому требованию соответствуют все 60 компаний, участвующих в выставке. Ее география обширна, как никогда — Самара, Уфа, Краснодар, Тула, Ижевск, Екатеринбург.

"Дачный сезон" — это еще и своеобразная школа садовода, где каждый может получить компетентный совет и помощь. «Что нам надо было, все набрали, все узнали. Выбор есть, и большой!», — поделился садовод Григорий Дементьев.

Ни одна дача не обходится без смотрового колодца, систем полива и канализации. Именно такие изделия производит компания «Акрон Полимер»: «Полимерпесчаный колодец состоит из кольца в 20 см, в диаметре — 1 метр. Весит всего 33 кг. Вы можете смонтировать колодец на любую глубину. Есть конус для того, чтобы установить люк. Люк смотровой, чтобы откачивать и смотреть колодец», — рассказала менеджер по продажам Надежда Пятаева.

Смонтировать такой колодец от компании «Акрон Полимер» в состоянии два человека без какой-либо спецтехники. Такие полимерпесчаные изделия долговечны, не подвержены коррозии, не разрушаются на морозе и не выцветают на солнце. «Есть преимущество — то, что можно будет съездить на завод, посмотреть, как все это производят. Так что берем не „кота в мешке“, а то, что ясно видно», — поделился один из посетителей выставки Антон Сьянов.