День подмосковной усадьбы впервые отметят в регионе в субботу

В Московской области в субботу впервые отметят День подмосковной усадьбы, который станет поводом вспомнить историю этих знаковых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«День подмосковной усадьбы отмечается впервые согласно принятому в сентябре прошлого года закону «О праздничных днях и памятных датах Московской области». В Московской области 12 государственных музеев, из которых семь — музеи-заповедники», — сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Она добавила, что день подмосковных усадеб — повод вспомнить их традиции, привлечь подрастающее поколение к изучению их истории, рассказать жителям и гостям Подмосковья, как много в регионе мест, ставших для выдающихся писателей, поэтов, композиторов и ученых источником вдохновения.

По словам министра, в этом году все музеи-заповедники участвуют в ведомственном проекте «Идем в музей». Подмосковные усадьбы также являются местами приложения духовных и физических сил меценатов и волонтеров.

Один из музеев-заповедников находится в Мелихове. Здесь в 1892 — 1899 годах жил и писал свои произведения Антон Павлович Чехов. В 1940 году вышло постановление о создании музея, а в 1960 году он стал государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово».

«Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского — старейший в России мемориальный музыкальный музей, в 2019 году ему исполнится 125 лет. Дом-музей был основан младшим братом композитора Модестом Чайковским. Живя здесь в 1892 — 1893 годах, композитор работал над корректурами оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик», написал 18 пьес для фортепиано, вокальный квартет «Ночь», шесть романсов, Шестую Патетическую симфонию», — добавляется в сообщении.

В материале также напоминается об усадьбе Даровое, где жил Достоевский, музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока, который включает усадьбы Шахматово, Тараканово, Боблово, музее-заповеднике А. С. Пушкина с усадьбами Вяземы и Захарово и усадьбе Мураново, где жила семья Тютчева.