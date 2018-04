«Это успех!»: Бритни Спирс влезла в шорты 17-летней давности

36-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс добилась впечатляющих результатов в похудении, чего не могут отрицать даже недоброжелатели, которые утверждают, что ей все равно не стать прежней. Вместе с тем знаменитость может похвастаться прекрасной фигурой — она даже примерила шорты, которые сильно напоминают те, которые она носила ни много ни мало, а 17 лет назад.

Певица Бритни Спирс вернулась на сцену и успешно выступает по всему миру, демонстрируя, что ее проблемы с алкоголем и наркотиками — в прошлом. Но злые языки утверждают, что ее лицо сильно изменилось в худшую сторону — на нем появились морщины. Что бы ни говорили, но фигура у селебрити сейчас — выше всяких похвал. На днях она опубликовала короткий видеоролик с танцевальными движениями, демонстрируя свои формы. Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 18 Апр 2018 в 6:41 PDT Внимание пользователей привлекла одежда, которую выбрала Бритни. Многие посчитали, что именно эти шорты она уже надевала — для съемок клипа Don't Let Me Be the Last to Know, который вышел в 2001 году. По крайней мере, модель идентичная. А если это именно они, то это значит, что Спирс влезла в вещь 17-летней давности, когда ее стройная фигура была мечтой армии поклонниц во всем мире.

Известно, что Бритни Спирс много времени проводит в спортзале, где тренируется. Она также правильно питается, отказавшись от вредных продуктов. Фанаты высоко оценили результат ее стараний: «Класс, красотка!» «Это же шорты из того сексуального клипа Don't Let Me Be the Last to Know! Неужели такая же попа у нее сейчас, как почти 20 лет назад? Это успех!» «Такая славная! Годы берут свое, лицо не такое уже, как в прошлом, но кто из нас молодеет?»

«Шортики знакомые, молодец, что влезла». «Обожаю ее, такая стройная стала!». «Вау, такая прелесть! Хвалю и беру пример, тоже худею».

Фанаты настоятельно рекомендуют Бритни Спирс сменить гардероб, ведь она до сих пор предпочитает молодежный стиль в одежде и выбирает вещи, которые не подходят ее возрасту и статусу мамы двоих детей.

