В сети обсуждают фигуру Бритни Спирс в шортах из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know 17-летней давности

Не зря 36-летняя Бритни Спирс проводит часы в тренажерном зале. Похоже, певице удалось приблизиться к своей лучшей форме, и она с гордостью об этом рассказывает в соцсети. На прошлой неделе поп-звезда показала фолловерам растяжку в танце с бойфрендом Сэмом Асгари, а теперь продемонстрировала поклонникам новые возможности.

Один из фанатов Бритни обратил внимание, что шорты, в которых она танцует в сегодняшнем видео в соцсети, очень похожи на те, что она носила в 19 лет во время съемок клипа на песню Don’t Let Me Be the Last to Know.

Бритни Спирс сейчас и в кадре из клипа 17 лет назад

Ничего себе! Бритни Спирс все еще носит шорты из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know,

— прокомментировал свежую запись Бритни ее поклонник.

Певица регулярно делится в соцсети кадрами из спортзала, показывая свои тренировки. Хорошая физическая форма ей просто необходима сейчас, потому что летом Спирс отправится в большой гастрольный тур, который продлится почти два месяца.

Бритни Спирс в кадре из Instagram

I think it's impossible for me to go a day without dancing 😜🌹

Бритни Спирс в кадре из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know 2001 года