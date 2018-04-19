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В сети обсуждают фигуру Бритни Спирс в шортах из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know 17-летней давности
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В сети обсуждают фигуру Бритни Спирс в шортах из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know 17-летней давности 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Бритни Спирс
Не зря 36-летняя Бритни Спирс проводит часы в тренажерном зале. Похоже, певице удалось приблизиться к своей лучшей форме, и она с гордостью об этом рассказывает в соцсети. На прошлой неделе поп-звезда показала фолловерам растяжку в танце с бойфрендом Сэмом Асгари, а теперь продемонстрировала поклонникам новые возможности.
Один из фанатов Бритни обратил внимание, что шорты, в которых она танцует в сегодняшнем видео в соцсети, очень похожи на те, что она носила в 19 лет во время съемок клипа на песню Don’t Let Me Be the Last to Know.
Бритни Спирс сейчас и в кадре из клипа 17 лет назад
Ничего себе! Бритни Спирс все еще носит шорты из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know,
— прокомментировал свежую запись Бритни ее поклонник.
Певица регулярно делится в соцсети кадрами из спортзала, показывая свои тренировки. Хорошая физическая форма ей просто необходима сейчас, потому что летом Спирс отправится в большой гастрольный тур, который продлится почти два месяца.
Бритни Спирс в кадре из Instagram
I think it's impossible for me to go a day without dancing 😜🌹
A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 18, 2018 at 6:41pm PDT  Видео из Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс в кадре из клипа Don’t Let Me Be the Last to Know 2001 года
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