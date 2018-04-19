Библионочь-2018. Куда сходить в Барнауле с 20 по 22 апреля

20 апреля / пятница

Библионочь-2018

20 апреля Алтайский край вновь присоединится к ежегодной Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь». Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книг».

В этом году к фестивалю присоединиться более 250 библиотек края, которые распахнут двери своим гостям, чтобы открыть им безгранично увлекательный мир книг и искусства.

• АлтГТУ (пр. Ленина, 46)

В научно-техническая библиотека АлтГТУ приглашает отправиться в виртуальное путешествие по нашей планете, окунуться в историю письменности и книгопечатания, сверить часы и заглянуть в ближайшее будущее.

Начало в 13.00. Вход свободный.

• АГИК (пр. Ленина, 66.)

В Концертном зале АГИК пройдёт увлекательный литературный квест «Сказочное путешествие по Стране чудес».

Главной задачей квеста является поиск Белого Кролика.

Участникам предстоит пройти через запутанные лабиринты Страны чудес, составить уникальный рецепт чеширского зелья, которое вылечит Алису, собрать сложную мозаику и принять участие в сражении Белой и Красной королев.

Время проведения: с 16.30 до 19.00. Вход свободный.

• «Шишковка» (ул. Молодёжная, 5)

В краевой библиотеке им. Шишкова за один вечер будет показана вся история библиотеки за 130 лет.

Гости побывают в Горнозаводской библiотеке, посетят Кинотеатръ «Иллюзiон», Кружечный Дворъ, Банкъ, Игорный Домъ и музыкальный салон.

В «Шишковке» можно будет увидеть не только литературу разных времён, но и необычные изобретения, костюмированные и театральные шоу, а так же принять участие в интеллектуальных играх, мастер-классах и чайной церемонии.

Начало в 18.00.

• Детская библиотека им. Н. К. Крупской (пр. Строителей, 21)

Краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской приглашает в увлекательное путешествие по «Профессиям с книжной полки».

На один вечер библиотека превратится в мир профессий, о которых расскажут не только книги, но и настоящие профессионалы своего дела.

Всего будет представлено более 30 профессий.

Маленькие посетители увидят представления «Кукольного театра Карабаса Барабаса», а завершится вечер «Концертом Бременских музыкантов» от группы «Рунара».

Начало в 18.00. Вход свободный.

21 апреля / суббота

Соревнования на квадроциклах и внедорожниках

В краевой столице пройдут традиционные соревнования на квадроциклах и внедорожниках «Апрельский кураж».

Любителей джип-спринта ждут кольцевые гонки, массовый старт участников в каждом классе и грязевые ванны для квадроциклов и внедорожников.

Время проведения: с 08.00 до 17.00.

Место проведения: Правобережный тракт, 25.

«Субботник 2018» в парке спорта

В барнаульском парке спорта им. Алексея Смертина пройдёт молодежная экологическая акция «Субботник 2018».

В программе: парад участников «Субботника», концертная программа, пикник, угощения призы и подарки. Каждый участник получит сертификат.

Приглашаются все желающие.

Начало в 14.00.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 12 в.

День здоровья

В ТРЦ «Волна» пройдёт «День здоровья».

В программе: танцевальные и спортивные номера, розыгрыши призов.

Время проведения: с 13.00 до 15.00.

Мест проведения: ул. Власихинская, 65.

22 апреля / воскресение

Забег младенцев

В Барнауле состоится 19-й краевой «Забег младенцев» для детей 0-3 лет и командные забеги для детей 3-7 лет.

Участников и гостей праздника ждёт веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей, интерактивные площадки и мастер-классы.

Подробности на сайте mamochki22.ru.

Время проведения: с 11.00 до 16.00.

Место проведения: спорткомплекс «Обь», ул. Папанинцев, 96а (вход со стороны ул. Мерзликина).

Фестиваль «Дача Сад Огород 2018»

В парке спорта им. Алексея Смертина состоится фестиваль «Дача Сад Огород 2018».

На одной площадке соберутся производители и продавцы семян и саженцев, удобрений, садово-огородной и ландшафтной техники и инвентаря, дачной мебели и банного оборудования.

В мероприятии так же приму участие эксперты в области агротехники, агрохимии, ландшафтного дизайна и строительства.

Посетители фестиваля смогут принять участие в тематических конкурсах и посетить шесть бесплатных мастер-классах по самым востребованным темам.

Со сцены будет звучать живая музыка, для детей будут работать аниматоры.

Время проведения: с 11.00 до 20.00.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 12 в.

Вход свободный.

Хоровой концерт

В Концертном зале АлтГУ по благословению главы Алтайской митрополии, Высокопреосвященнейшего Сергия, состоится хоровой концерт «К 20-летию Регентской школы».

Начало в 15.00.

Место проведения: ул. Димитрова, 66.

Вход свободный.

Всероссийский хореографический фестиваль

В Концертном зале АГИК пройдёт Гала-концерт IV Всероссийского хореографического фестиваля-конкурса «Образ — чистый жанр», по направлениям: классический, народный и бальный танец.

Начало в 15.00.

Место проведения: пр. Ленина, 66.

Вход свободный.

Показ х/ф «Моя заветная мечта»

На сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» пройдёт показ художественного фильма Себастьяна Гроблера «Моя заветная мечта» (Германия, 2011).

Фильм демонстрируется на немецком языке с русскими субтитрами.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 37.

Вход свободный.