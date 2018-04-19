В составе ЖК в Коммунарке появится детский сад на 220 мест

Согласована проектная документация на строительство детского сада в посёлке Коммунарка в Новой Москве. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

«В составе жилого комплекса в посёлке Коммунарка в скором времени появится дошкольное образовательное учреждение на 220 мест. Двухэтажное здание будет рассчитано на девять групп для детей от 3 до 7 лет», — заявил Валерий Леонов.

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В составе групповых ячеек предусмотрены раздевалки, групповые, спальни, буфеты и санузлы. Групповая и спальня в составе групповых ячеек отделены трансформируемыми перегородками и объединяются в единое пространство в период бодрствования детей. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей.

В составе специализированных помещений детского сада появятся музыкальный и физкультурный залы, помещение для проведения занятий в кружках. Кроме того, в дошкольном учреждении предусмотрен медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, а также кабинеты логопеда и психолога.

«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял о том, что строящиеся жилые кварталы должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, в том числе и образовательными учреждениями. Комплексная застройка в Новой Москве предполагает создание полноценных жилых кварталов с объектами соцкультбыта, чтобы у местных жителей всё необходимое было в шаговой доступности», — отметил председатель Москомэкспертизы.

Проект предполагает создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения с системой средств информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам и по территории детского сада. Входы в здание будут выполнены с планировочной отметки земли. Поверхности входных зон выполняются из материалов, не допускающих скольжения. Доступ маломобильных групп предусматривается во все групповые помещения, в залы для музыкальных и спортивных занятий, в помещения административного и медицинского назначения. Дверные проемы в здании не имеют порога. Связь по этажам обеспечивается как с помощью лифта грузоподъемностью 630 кг, так и с помощью лестничных клеток.

На территории дошкольного образовательного учреждения появятся девять детских игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка с покрытиями из резиновой крошки и посевом трав по георешетке. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Также будут установлены малые архитектурные формы и наружное освещение.