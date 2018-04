Ликке Ли выпустила синглы «hard rain» и «deep end» 

Шведская инди-поп исполнительница Люкке Ли представила два новых трека «hard rain» и «deep end» https://www.youtube.com/watch?v=YLO408PZgek https://www.youtube.com/watch?v=UQ5zqTEDeHc Композиции стали ведущими синглами в поддержку четвёртого студийного альбома певицы «so sad so sexy», выход которого состоится 8 июня на лейбле «RCA». Треклист и обложка диска: 1. «Hard Rain» 2. «Deep End» 3. «Two Nights» (feat. Aminé) 4. «Last Piece» 5. «Jaguars in the Air» 6. «Sex Money Feelings Die» 7. «So Sad So Sexy» 8. «Better Alone» 9. «Bad Woman» 10. «Utopia»