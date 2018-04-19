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Художница из фотографий своего заднего двора создает сказочные миры, и это волшебно
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Художница из фотографий своего заднего двора создает сказочные миры, и это волшебно 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Катрина Ю (Katrina Yu) — филиппинская художник-концептуалист, которая любит с помощью фотографий создавать новые сказочные миры и через них рассказывать истории. О самой художнице известно немного, в профилях соцсетей и на платформах для фотографов девушка скромно пишет: «I try to tell stories through images» («стараюсь рассказывать истории через изображения»).
«Я люблю рассказывать истории. Каким-то образом эта любовь проявилась в моей работе с фотографией. Я хотела бы показать свои работы до и после и доказать, что необязательно выдумывать что-то из ряда вон выходящее, чтобы воплотить в жизнь игры вашей фантазии. В конце концов, вас ограничивает только ваше воображение».
Источник: Bored Panda
«Меланхолия свободы».
«Луне необязательно быть полной, чтобы мы ее любили».
«Сила ее желаний обрушила звезды».
«Призыв».
«Светлячки».
«Мелодия на флейте».
«В поисках».
«Влюбленность».
«После дождя всегда появляется радуга».
«Метеоритный дождь».
«Ведущая к спасению».
«Сигнал бедствия».
«Возвращение домой».
«Книжные птицы».
«Ирония».
«Любовь к самой себе — это приключение, а не конечный пункт».
«Полная луна. Продолжение».
«Не беспокоить».
«Будь моим».
«Поток».
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