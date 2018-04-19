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Михалков сделал неожиданное признание
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Михалков сделал неожиданное признание 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В российской столице прошла церемония открытия юбилейного, 40-го Московского кинофестиваля. «Гвоздем» программы, в этот вечер, безусловно, был режиссер Никита Михалков, говоривший о политике и тяжелой ноше президента кинофестиваля.
«Это очень тяжело смотреть и оценивать чужие работы. К сожалению, даже смотреть их бывает тяжело. Но это работа фестиваля, ничего не поделаешь, придется смотреть от начала и до конца. Но все равно это радость, потому что мы живем в нашей семье кино, наша семья — кино. И поэтому особая моя благодарность кинематографистам из Великобритании, которые не побоялись, что будут здесь отравлены», — заявил он, намекая на дело Скрипаля, охладившее отношения между Москвой и Лондоном.
Но на этом сенсации от Михалкова не кончились. Он упомянул названного на кинофестивале русским литовского режиссера Саулюса Бержиниса, но отказался извиняться и сделал неожиданное признание.
«Саулюс Бержинис, которого здесь объявили россиянином, он литовец. Но я не хочу извиняться, Саулюс, потому что мы все равно вместе, я сам из рода Гедеминовичей (правящая династия Великого княжества Литовского — ред.), имею право получить второе гражданство, но терплю. Так и ты имеешь право получить второе гражданство здесь, поэтому мы тебя заранее объявили русским», — сказал Михалков.
Не менее искрометен был кинорежиссер и когда по традиции вручал председателю жюри основного конкурса ММКФ — продюсеру Паоло дель Броко ювелирную цепь от компании Chopard с образом Святого Георгия — покровителя Москвы и кинофестиваля.
«Это знак твоей власти. Не путай, она не дает права бесплатно обедать в ресторанах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Но дает тебе право иметь власть в жюри, которой можно пользоваться сугубо в демократических параметрах», — сообщил Михалков дель Броко.
Продюсер в ответ поблагодарил ММКФ за предоставленную честь и отметил, что кинофестиваль «играет одну из главных ролей в мировом кино». «Кино — это искусство, которое может лучше всех объединять людей», — заключил председатель жюри и вместе с Никитой Михалковым объявил фестиваль открытым.
Московский кинофестиваль в этом году начался на два месяца раньше, уступив вторую половину июня Чемпионату мира по футболу. В расписании 40-го ММКФ больше 200 фильмов, в основном конкурсе — 16, из них три (точнее, два с половиной) российских, негласный фаворит — российско-армянский «Спитак» Александра Котта о разрушительном землетрясении, произошедшем в Армении в 1988 году. Победителей фестиваля назовут на церемонии закрытия киносмотра 26 апреля.
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