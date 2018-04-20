Семья: инструкция по применению

Ирина Макарычева, психолог, руководитель психологического центра «ИНсайт»:

Часто взрослые на вопрос: «Как у вас дела обстоят в семье?» — отвечают: «Да как у всех». И при этом они пришли на консультацию к психологу. Им дискомфортно, им не хочется идти домой, они любят супруга и в то же время не хотят быть с ним, они любят детей, но тяготятся временем, проводимым с ними.

Мы знаем, что семья нужна, мы стремимся ее создать, но создав, не знаем, что с ней делать. Получив свидетельство о браке, мы не получаем инструкцию по использованию

Мы привыкли строить семью по образу и подобию наших родителей и даже прародителей. Но за окном новое время и семья должна стать другой, как стали другими наши дома и машины, бытовая техника и средства связи.

Итак, что такое семья сегодня и как ее использовать?

Правило первое: Семья — это проект. И, как любой проект, должна иметь план и предполагаемый результат со сроками выполнения. У каждого проекта есть менеджер, двигатель и исполнители. Так и в семье — кто-то берет на себя функции руководства, кто-то обеспечивает мотивацию, а кто-то, дети, например, с удовольствием включаются в строительство локального светлого будущего. Договариваемся о том, как это должно выглядеть, о сроках и задачах для каждого, подписываем условный договор и план работ и вперед! Строить!

Чтобы сердце билось, а мышцы не атрофировались, приходится двигаться — так и в семье. Но зато когда становится виден результат, радость и счастье поселяются в доме

Правило второе: Семья — это пространство самореализации, а не место уединения и медитация. Место отдыха в голове, в творчестве, в сети: где угодно, но не там, где близкие и значимые люди. Закон сохранения энергии гласит — сколько мы тратим энергии, столько ее и прибудет. Это иллюзия, что пассивность дома позволит восстановить силы, скорее наоборот — пассивность дома приведет к упадку, депрессиям и прочим неприятностям.

Дом — это место приложения творческих и прочих других сил. Зарядившись в семье, я горы сверну в большом мире. Заряжая своих в семье, я обеспечиваю им желание с удовольствием каждый день приходить домой. А отдыхать нужно бежать в спа-салон, спортзал, буддистский кружок или невозвратную экспедицию на Марс.

Правило третье: Семья — это островок безопасности и стабильности. Там нет места негативным оценкам, там не сделают замечание за неуместную шутку, там не будут авторитарно наставлять и заставлять делать то, чего не хочется. Отсюда правило номер три — никогда не стоит оценивать своих близких и выяснять, кто виноват. Каждый день все в семье должны слышать и чувствовать, что семья — это навсегда, и что в ней безопасно даже тогда, когда ссорятся и кричат.

Семья — это остров, где не могут и не должны жить неудовольствия и вечные долженствования. Семья — это мир, где нет войн и угнетения, революций и смены режимов, а есть уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне А потому инструкция по применению семьи:

Использовать только по назначению — для общения, взаимного эмоционального обмена и безопасности.

У каждого члена семьи своя жизнь и свое пространство, куда они имеют право «спрятаться» в случае сильной усталости, и обязанность «выходить» из него, когда в них нуждаются другие члены семьи.

Каждый и в каждый момент в семье обладает эмоциональной неприкосновенностью — любой и всегда защищен от негативных оценок просто по факту принадлежности. Хочется крикнуть ребенку/мужу/жене «посмотри на себя! Ты ничтожество!», тут же уходим в свой угол («личное пространство») и пережидаем/переживаем этот приступ агрессии.

Любой конфликт в семье рассматривается как нонсенс и форс-мажор и потому в самом начале выяснения отношений участники расходятся по своим углам («личным пространствам») и не выходят оттуда до тех пор, пока не смогут обсуждать вопрос без эмоций. Возможно, в этот период затишья и вопрос сам собой разрешится.

И главное — прежде чем начать «применять» семью, необходимо определить цель и составить план, в достижение которых каждый ее член готов вкладывать время, силы и свои чувства.