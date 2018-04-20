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Фото: Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Том Холланд и Марк Руффало на ивенте «Мстителей: Война бесконечности» в Шанхае
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Фото: Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Том Холланд и Марк Руффало на ивенте «Мстителей: Война бесконечности» в Шанхае 

Попкорн News 19 минут назад
Фото: Попкорн News
«Звездный десант» Marvel продолжает путешествовать по Азии и вчера добрался до Шанхая. В пресс-конференции в преддверии старта «Мстителей: Война бесконечности» в кинотеатрах поучаствовали Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Том Холланд и Марк Руффало.
Китайским поклонникам «Мстителей» повезло больше прочих — мероприятие разделили, фактически, на две части, отдельно — пресс-конференция и отдельно — красная дорожка и премьера фрагмента фильма, так что актеры успели еще и порадовать фотографов сменой костюмов. А Том Холланд оставил в Instagram забавный кадр с собой и Руффало и подписью: «Просто пара спойлеров», в очередной раз напоминая о том, как они с Марком по очереди выдавали мелкие секреты о «Мстителях».
Just a couple of spoilers #avengersinfinitywar #thanosdemandsyoursilence
Публикация от ✌ (@tomholland2013)
18 Апр 2018 в 11:48 PDT  попкорнnews
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