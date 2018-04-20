По следам «Великолепного века»: что обязательно стоит посмотреть в Стамбуле

Турецкий сериал «Великолепный век» покорил зрителей своим захватывающим сюжетом, историей страстной любви султана Сулеймана Великолепного и его наложницы Роксоланы и потрясающим восточным колоритом. Хотя действие сериала происходит в 16 веке, поклонники эпопеи могут легко окунуться в ее атмосферу — достаточно взять билет на самолет до Стамбула. Например, по данным туристического метапоиска momondo.ru, прямой перелет в крупнейший город Турции из Москвы и обратно в мае стоит от 9,5 тыс. рублей, а двухместный номер в отеле 4 звезды — от 999 рублей за ночь. Куда же отправиться в Стамбуле по следам героев сериала?

Дворец Топкапы

Действие сериала происходит в главном дворце Стамбула — Топкапы. Сегодня это музей, который после выхода мелодрамы стал еще популярнее у туристов: внутри и на входе продается множество сувениров с ее символикой: украшения «а-ля Роксолана», сумки, блокноты, посуда с изображением героев и исторические книги о правлении Сулеймана Великолепного. Сами съемки, однако, проходили не здесь — для них были выстроены специальные павильоны, имитирующие дворец. Однако поклонники сериала увидят в музее знакомые интерьеры, в том числе покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти. Комнаты и коридоры дворца изобилуют восточной роскошью и пестротой, а из внутреннего парка открывается потрясающий вид на Босфор.

Мечеть Сулеймание

Эта мечеть — самая большая по размеру и вторая по значимости в Стамбуле, именно здесь находятся усыпальницы Сулеймана Великолепного и Роксоланы (по-турецки ее имя Хюррем). Мечеть была построена по приказу самого Сулеймана. Четыре высоких минарета символизируют, что султан — четвертый по счету падишах Стамбула, а 10 балконов обозначают его десятое место в династии Османов. Здание по-настоящему впечатляет: кроме собора, комплекс включает бани, библиотеки, медресе (исламскую школу), кухни и даже обсерваторию. Свет проникает в мечеть через 136 витражных окон, высвечивая изящные изразцы на потолке. Не менее роскошны и усыпальницы Сулеймана и Роксоланы, отделанные разноцветным мрамором.

Дворец Ибрагима-паши

Следующая точка на карте Стамбула из сериала — дворец Ибрагима-паши. Султан Сулейман подарил грандиозное здание своему ближайшему другу и соратнику в знак признательности, которая, как известно, позже сменилась немилостью. Именно здесь состоялась свадьба Ибрагима-паши и излюбленной сестры Султана Сулеймана — Хатидже-султан. Сейчас дворец превращен в Музей турецкого и исламского искусства: залы с экспозициями ковров, керамики и шедевров каллиграфии позволяют узнать историю Стамбула 16 века. Здесь можно увидеть копии султанских указов и даже сборник стихов Сулеймана Великолепного, ведь он был не только властным правителем, но и поэтом.

Гранд базар

Где еще можно в полной мере прочувствовать восточный колорит, если не на базаре? Особенно когда это Гранд — то есть Большой — базар в Стамбуле, который занимает площадь в 45 тыс. кв. м. До таких размеров рынок разросся за 5 веков: его начали строить в середине 15 века, сразу после завоевания Стамбула (тогда Константинополя) турками. До 19 века базар был главным местом работорговли, а значит именно сюда привозили невольниц для гаремов султанов. Сегодня здесь можно купить все что душе угодно, а еще попробовать аутентичные турецкие блюда, которые стояли на столах у героев истории. Например, знаменитые десерты рахат-лукум, шербет, халву и баклаву здесь подают с чаем в традиционных грушевидных стаканах — армудах.

Айя-София

Собор Святой Софии (Айя-София) — пожалуй, самая известная достопримечательность Стамбула. В ней отразилась сложная история города, когда-то бывшего столицей Византии, затем — Османской империи, а теперь ставшего визитной карточкой Турции. Построенный как православный храм, собор в 15 веке был превращен в мечеть, а в 1935 году — в музей. Именно Айя-София стала прототипом для мечети Сулеймание: Сулейман Великолепный поручил архитектору построить похожее, но еще более впечатляющее сооружение. Собор называют восьмым чудом света — еще бы, ведь он был возведен почти 1,5 тысячи лет назад и поражает своими размерами и роскошной отделкой. Непростая история храма-мечети придает ему особый колорит: внутри можно увидеть и фрески с изображением христианских святых, и цитаты из Корана.

Кроме этих пяти мест, в маршрут по мотивам сериала стоит включить пешие прогулки по улочкам Старого города, приморскому бульвару и 1,5-часовое плавание на теплоходе по Босфору — древние дворцы, мечети и башни Стамбула особенно прекрасны с воды.

Фото: Shutterstock