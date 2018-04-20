Детектив изнутри: секреты таинственного жанра и лучшие его представители

20 апреля 1841 года был опубликован рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг», считающийся «первой ласточкой» детективного жанра в литературе. Завоевавший с тех пор невероятную любовь читателей, детектив и сегодня остается одним из самых востребованных жанров. Об истории детектива и его жемчужинах — в материале портала Москва 24.

Рассказ «Убийство на улице Морг» стал первой частью трилогии писателя, посвященной аристократу и сыщику-любителю Огюсту Дюпену (остальные два рассказа — «Тайна Мари Роже» и «Похищенное письмо»). Таким образом, именно По ввел в литературу фигуру сыщика, за расследованием и логикой которого следит читатель по ходу развития действия. И Шерлок Холмс , и Эркюль Пуаро, и даже мисс Марпл — прямые преемники парижанина Дюпена. Сам писатель главную тему своего рассказа формулировал как «использование изобретательности при определении убийцы».

Своеобразными предшественниками классического детектива называют многие произведения — и новеллу «Мадемуазель де Скюдери» Э. Т. А. Гофмана, и «Задиг, или Судьба» Вольтера, и даже библейскую историю о Сусанне и старцах, а также трагедию «Царь Эдип» Софокла. Однако именно в «Убийстве на улице Морг» были заложены основы жанра, ставшие его неотъемлемыми элементами: наличие эксцентричного и находчивого детектива, противопоставленного неповоротливым представителям власти, стереотипность поведения персонажей (их психология должна быть ясна читателю), а также недопустимость случайных совпадений, случающихся в жизни — разгадка преступления или тайны непременно строится на тех фактах, которые были раскрыты читателю.

Здесь же была разработана самая употребляемая концовка детектива, где сыщик сначала объявляет о неожиданной разгадке преступления и только потом объясняет логическую цепочку, давшую ему ключ к раскрытию.

Вскоре после рассказов Эдгара По детективный жанр завоевал популярность в Англии. Этому способствовал выход романов Уилки Коллинза , часто именуемого «дедушкой английского детектива» — «Женщина в белом» и «Лунный камень». В конце XIX — ХХ веках Англия упрочила свое положение «столицы» детективного жанра благодаря произведениям Артура Конан Дойла и Агаты Кристи, до сих пор остающихся самыми популярными авторами классического детектива.

В ходе развития детективного жанра выявилась и классическая система персонажей, в том или ином виде почти всегда присутствующих в детективе: сыщик (может быть как профессионалом, так и любителем), компаньон сыщика (олицетворяющий обычного человека, на фоне которого выдающиеся способности сыщика становятся еще очевиднее; одна из функций компаньона — задавать вопросы и выслушивать объяснения профи), преступник, потерпевший, свидетель, консультант, подозреваемый.

Что почитать? А вот как выглядит российский рейтинг самых популярных детективов (как классических, так и современных), составленный пользователями популярного литературного сайта:

Дэн Браун «Код да Винчи». Самая успешная книга 2000-х, изданная тиражом более 80 миллионов экземпляров, повествует о расследовании профессором религиозной символики Робертом Лэнгдоном загадочного убийства куратора Лувра, в котором оказывается замешана католическая организация «Опус Деи». Детективный триллер, насыщенный историко-религиозной символикой, вызвал не только бум интереса к масонству и истории Церкви, но и широкие протесты католиков по всему миру.

Агата Кристи «Десять негритят». Одна из «визитных карточек» королевы жанра. Именно эту книгу Кристи называла своим лучшим произведением. Это классический детектив «закрытого типа», где сюжет построен на расследовании преступления, совершенного в закрытом пространстве с ограниченным количеством персонажей, каждый из которых известен читателю. В США роман был опубликован под названием «И никого не стало» — с тех пор во многих странах детектив переиздают именно под таким заголовком.

Агата Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“ — второй по популярности детектив писательницы, также созданный по схеме детектива „закрытого типа“. Пользующийся любовью кинематографистов и недавно удостоившийся очередной экранизации Кеннета Браны , этот роман — не только захватывающее чтиво, но и интернациональный портрет эпохи, созданный Агатой Кристи.

Борис Акунин „Азазель“. Первая книга о приключениях Эраста Петровича Фандорина — пожалуй, самого популярного российского сыщика. С момента публикации романа в 1998 году Акунин выпустил шестнадцать книг про Фандорина, завершив цикл детективом „Не прощаюсь“, вышедшим в феврале. Классический аристократ XIX века, Фандорин стал главным лицом романов Акунина, написанных в разных стилях: шпионского, герметического, этнографического, экспериментального и других.

Артур Конан Дойл „Собака Баскервилей“. „Воскрешенный“ своим автором после смерти от рук профессора Мориарти, с повестью „Собака Баскервилей“ Шерлок Холмс вернулся к многочисленным поклонникам, оценившим новую историю по достоинству. Она стала не только самой известной частью серии о приключениях сыщика, но и самой экранизируемой: за всю историю существования кинематографа вышло более 30 киноверсий истории.

Дэн Браун „Ангелы и демоны“. Первая часть приключений Роберта Лэнгдона некоторое время оставалась в тени более известного „Кода да Винчи“, но в итоге история, в которой переплетаются Ватикан, большой адронный коллайдер и иллюминаты, полюбилась многим фанатам детективов.

Дафна Дюморье „Ребекка“. Культовый роман, в прошлом году, по итогам опроса, признанный любимой книгой жителей Великобритании. Он лег в основу одноименной экранизации Хитчкока, заложившей основу для развития триллера. Но он славен не только этим: изданный в 1938 году, самый известный роман Дафны Дюморье, согласно детективной премии „Энтони“, носит звание лучшего романа столетия.

Марио Пьюзо „Крестный отец“. Изданный в 1969 году и легший в основу легендарной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы, роман Пьюзо о жизни мафиозного клана Америки — бесспорная классика, сочетающая в себе детектив и элементы семейной эпопеи.

Пола Хокинс „Девушка в поезде“. Изданный в 2015-м, этот психологический триллер о девушке, день за днем наблюдающей за жизнью супружеской пары из окна электрички, попал в топы бестселлеров еще до появления одноименной экранизации. С тех пор он удерживает свои позиции наравне с проверенной годами классикой жанра.

Стиг Ларссон „Девушка с татуировкой дракона“. Первая книга из трилогии Стига Ларссона „Миллениум“ вышла в 2004 году и с тех пор была дважды экранизирована. Созданный автором образ молодой хакерши Лисбет Саландер , вдохновленный Пеппи Длинныйчулок — один из самых ярких в современной литературе и кинематографе.

Лиза Минаева