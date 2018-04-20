От «Штамма» и «Викингов» до «Ганнибала»: 18 самых жестоких и кровавых сериалов

Порой складывается ощущение, что в Голливуде не знают меры: если ситкомы — то смешные и нелепые до абсурда, если драмы — то такие мрачные, кровавые и жестокие, что хоть к психологу после них обращайся! Вполне вероятно, что после этого списка сериалов психолог вам-таки понадобится: мы совершенно серьезно предупреждаем, что в этом списке находятся сериалы, полные жестоких, кровавых, отвратительных, порой омерзительных и совершенно безумных сцен.

18. «Дэдвуд»

Трейлер на русском языке

Дикий Запад не просто так зовется диким. Например, в одной сцене громила Дэн Дорити собственноручно вырывает левый глаз капитану Джо Тернеру.

17. «Сыны Анархии»

6 сезонов с бандой байкеров SAMCRO подарили нам почти бесконечный поток жестокости, но случай с беднягой Отто был наихудшим: его изнасиловали, избили и ослепили. Он даже язык себе откусил!

16. «Викинги»

Затоптанные лошадьми. Пронзенные головы. Смерти от огроменного молота. Всё это возможно, когда ты невезучий персонаж в историческом драме «Викинги». Такого в «Астериксе» точно не получите.

15. «Штамм»

Даже постеры у Штамма противоречиво выразительный, ведь на них показан червь, прогрызающий себе путь сквозь человеческий глаз. Но это только верхушка вампирских ужасов, показанных в сериале.

14. «Последователи»

Дьявольски жестокий маньяк Джейм Пьюрфой и легион его последователей оставили после себя множество жертв, пока не были остановлены героем Кевина Бейкона в триллере от FOX, выходившем в эфир с 2013 по 2015.

13. «Тюрьма Оз»

Тизер сериала «Тюрьма Оз» в переводе и озвучке Гоблина

В суровой тюремной драме от HBO заключенных травили, линчевали, поджигали, пристреливали, насиловали, избивали и даже распинали на кресте. И всё это еженедельно. Хлебать такую баланду было весьма непросто.

12. «Проповедник»

Сериал от AMC не разочаровал любителей ультра-жестокого комикса, представив миру столько же непоколебимую экранизацию. Как тут забыть ту самую драку Кэссиди в самолете?

11. «Декстер»

Когда главный герой — серийный убийца, неудивительно, что «Декстер» наполнен кровожадностью мясника Бэй Харбора. К концу сериала антигерой Майкла Си Холла убил около 130 человек.

10. «Каратель»

Неистовая резня Фрэнка Касла достигает своего кровавого пика в последних двух сериях Карателя. Сперва он избивает до смерти и ослепляет своего врага Роулинза, а потом портит красивое лицо своего бывшего друга Билли, вбивая того в разбитое зеркало.

9. «Настоящая Кровь»

Клыкастая драма от HBO дала нам секс и жестокость в равных пропорциях. Помните, как Билл свернул Лорене шею, пока они занимались сексом? Мрачное наслаждение.

8. Эш против зловещих мертвецов

Отдавая дань кровавой оригинальной трилогии, каждую неделю Эш нарезает ломтями дьявольских отродий.

7. Видоизмененный углерод

Наш герой Ковач встречается со всевозможными зверствами в новейшем триллере от Netflix . Но учитывая, что в этом мире человеческие тела легко заменяются, то такое насилие является абсолютно оправданным.

6. Ходячие Мертвецы

Всяко-разные жестокости, которые творятся над все более глупыми зомби, уже кажутся даже забавными. Однако, когда Ниган зверски избивал Глена и Абрама своей битой, то нам было совершенно не до шуток.

5. Игра Престолов

В безжалостном эпичном фэнтези от HBO лишь немногие были удостоены быстрой и легкой смерти. Здесь совсем не редкость заколотые персонажи, перерезанные глотки, растерзание дикими собаками, кастрация, а голову одного из персонажей раздавили голыми руками.

4. Американская История Ужасов

В своем сборнике ужасов Райан Мерфи показывает всё без прикрас. «Убийственные» кутежи, конечности валяются повсюду, каннибализм, взрывающиеся в микроволновке морские свинки… АИУ предлагает вам настоящий шведский стол первобытной дикости.

3. Слэшер

Слэшер начинается с того, что беременную девушку разделывают и достают из нее младенца, и это вовсе не самое жестокое. А во втором сезоне есть безумная и в некой мере прекрасная резня бензопилой.

2. Спартак

Нелепый, но до ужаса увлекательный «Спартак» неостановим в своей жестокости. В этом гладиаторском сериале было разорвано немало несчастных, заливших своей кровью всю арену.

1. Ганнибал

В больном и безумном мире Ганнибала выдавленные глаза, растерзанная плоть и снятая кожа были обычным делом. В одно из самых отвратительных сцен Мэйсон Вергер, будучи под наркотиками, срезал и съел свое собственное лицо.

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