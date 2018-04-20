ММКФ 2018: Открытие Кинофестиваля. Ковровая дорожка 

Сегодня, в Москве состоялось торжественное открытие Московского Международного Кинофестиваля (ММКФ 2018). ММКФ 2018: Открытие Кинофестиваля. Ковровая дорожкаСегодня словно по заказу, дождливая погода сменилась солнечной, тем самым не испортив праздничное шествие гостей Кинофестиваля. Почти два беспрерывных часа, гости шли вереницей по ковровой дорожке, демонстрируя необыкновенно красивые и яркие наряды, задерживаясь на короткое время перед фотографами. Гостей встречал, как обычно, Никита Михалков, приветствуя всех теплыми объятьями. Кинофестиваль продлится до 26 апреля. Всего в конкурсе участвуют 14 картин из 16 стран. Фильмом открытия стала итальянская
картина «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека. По ковровой дорожке прошлись: Игорь Верник и Аглая Тарасова, Любовь Аксенова, Зара, Алла Довлатова, Елена Бирюкова, Поля Полякова, Алика Смехова, Артем Михалков и Полина Лебедева, Ольга Кабо, Ольга Зайцева, Валерия Кожевникова, Анна Пескова, Марат Башарова и Елизавета Шевыркова, Анастасия Макеева, Валерия Ланская и многие, многие другие.