Жюри конкурса Sony World Photography Awards назвало имена лучших фотографов года

ЛОНДОН, 20 апреля. / ТАСС /. Британка Элис Томлинсон признана фотографом года на конкурсе Sony World Photography Awards, который проводится Всемирной организацией фотографии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса, жюри которого в четверг огласило имена победителей на торжественной церемонии в британской столице.

Почетный титул и приз в $25 тыс. 43-летней фотографу из Лондона принес ее проект под названием Ex-Voto. Работа, получившая самую высокую оценку жюри, включает портреты, широкоформатные пейзажные снимки и детализированные предметные изображения так называемых экс-вото или вотивных предметов — подношений в знак благодарности святым, которые можно увидеть в местах религиозного поклонения в Лурде (Франция), Балливурни (Ирландия) и Грабарке (Польша).

В четверг же были названы и победители в каждой из десяти профессиональных номинаций конкурса. В категории «Архитектура» лучшей была признания серия работ итальянца Джанмарии Гавы «Здания», в категории «Спорные вопросы современности» победил швед Фредерик Лернерюд с серией «Балет в трущобах», в разделе «Креатив» приз достался Флориану Руизу (Франция) с серией «Белая примесь». В номинации «Актуальные события и новости» победил Мохд Самсул Мохд Саид из Малайзии с серией фото под названием «Жизнь в лагере беженцев», в категории «Открытие» победительницей стала упомянутая Томлинсон. Приз за лучший пейзаж достался Луке Локателли (Италия, «Белое золото»), за потрет — британцу Тому Олдему ("Последние крунеры"), за натюрморт — португальцу Эдгару Мартиншу (серия «Монологи о смерти, жизни и другие интерлюдии»), а в разделе «Окружающий мир и дикая природа» приза была удостоена серия «В глуши» итальянки Розелены Рамистеллы.

Наконец, в номинации «Спорт» победителем стал венгр Балаш Гарди с серией «Бузкаши». В этой же категории в финал попали работы фотографа российского информационного агентства ТАСС Валерия Шарифулина. Он претендовал на победу с серией фотографий поединка российского боксера Павла Маликова на турнире Всемирной боксерской ассоциации.

В четверг было названо имя лучшего фотографа и в так называемом Открытом конкурсе. Здесь, в отличие от Профессионального конкурса, на суд жюри представляется лишь одна фотография. Звание фотографа года, а также приз в $5 тыс. достались болгарину Веселину Атанасову за работу под названием «Ранняя осень». На принесшей победу фотографии он запечатлел осенний пейзаж в Национальном парке Центральных Балкан.

В общей сложности фотографы из более чем 200 стран мира представили на конкурс 320 тыс. работ. Это рекордный показатель за 11-летнюю историю конкурса и на 40% превышает количество заявок прошлого года.