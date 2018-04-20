Ее величество отмечает день рождения два раза в год: с семьей и верноподданными

Правящей королеве Великобритании Елизавете II в эту субботу, 21 апреля, исполняется 92 года. Корреспондент «ВМ» пообщалась с британскими верноподданными и выяснила, как отметить день рождения с царским размахом.

Официально в странах британского Содружества праздник с традиционным названием «День рождения королевы» выпадает либо на одну из суббот июня, в зависимости от погодных условий, либо на третий понедельник мая, когда родилась королева Виктория.

Но и в настоящий день рождения — а Елизавета отмечает его 21 апреля — Ее величество без внимания не оставляют.

— Это называется «юбилей», — рассказал «ВМ» известный британский блогер Али Уильямс. — Люди выходят на улицу, по которой королевская семья проезжает в карете или на автомобиле, размахивают национальными флагами и выкрикивают поздравления. Заметить процессию несложно, ее сопровождает десяток полицейских машин!

Традиционно, когда уже смеркается, небо над Лондоном озаряют вспышки праздничных салютов. 41 залп в Гайдпарке, 21 — у Виндзорского замка и 62 — у Тауэра.

— Это настоящее безумие! — утверждает Уильямс. — Когда мы слышим такой громовой залп в этот день, это означает только одно: у королевы день рождения!

В таких странах, как Австралия, Новая Зеландия или Канада, на ближайшую субботу праздничных мероприятий не планируется. Зато летом, к официально установленному королевскому дню рождения, фестивалят нешуточно.

— У нас этот праздник выпадает на время школьных каникул, чтобы и дети, и взрослые смогли повеселиться и провести время с родными, — говорит житель Сиднея Майк Штельман. — Огромные ярмарки, выставки, шуточные соревнования — масштабы королевские!