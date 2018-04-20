Библионочь-2018 в Приморье: нескучные лекции и интеллектуальные шоу

В Приморье мероприятия «Библионочи» начнутся уже 20 апреля — с «библиосумерек» для юных читателей, которые подготовила Приморская краевая детская библиотека. Начало мероприятия в 18.00.

Главные события акции состоятся во Владивостоке 21 апреля. Они пройдут на пяти площадках города: в библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55), библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21), библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5), библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281) и на площадке «Молодежь Приморья» в Центре содействия развитию молодежи Приморского края (ул. Посьетская, 14). Все мероприятия акции можно будет посетить бесплатно. На некоторые из лекций нужна предварительная онлайн-регистрация.

«В этот раз каждая из площадок имеет очень четкую направленность. Если в одной библиотеке соберутся художники-иллюстраторы и обсудят сложности и особенности профессии, в другой − молодые авторы получат совет, как писать, а в третей случится специальная программа для юных блогеров. Опыт прошлых лет показывает, что к нам в первую очередь идут подростки и молодые люди до 25 лет и тащат за ручку родителей», − рассказала организатор акции «Библионочь» во Владивостоке Ольга Аристова.

Узнавать

Погрузиться в мир литературы и узнать что-то новое для себя организаторы акции предлагают в молодежной библиотеке «БУК» по адресу Светланская, 55. Там программа начнется уже утром. В 11 часов «Библионочь» откроет лекторий от проекта «Let’s science». Это формат научно-популярных лекций о важных открытиях и современных книгах в понятной форме. А также — возможность пообщаться с лекторами в неформальной обстановке, поделиться мыслями и задать интересующие вопросы.

Какие книги издадут во Владивостоке в ближайшие годы, расскажут известные журналисты, писатели, редакторы в рамках круглого стола «Киберпанк, вестерн и романтический роман… ». Встреча начнется в 16.00, в ней примут участие: журналист, поэт, участник литературного сообщества «Серая лошадь» Сергей Нелюбин, писательницы Татьяна Таран, Раиса Мороз, Александра Заскалето, Ольга Шипилова-Тамайо, а также журналист, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский . Для пишущего сообщества — это возможность не только обсудить наболевшие вопросы в книгоиздании, но и поразмышлять о будущем местной литературной среды.

Познакомиться с поэзией Бориса Рыжего и его взглядами на мир предлагает лектор Мария Бурая — кандидат филологических наук, занимающаяся изучением лирической поэзии, филологическим анализом художественного текста, а также методикой преподавания литературы. Лекция «Ни к чему разговоры о вечности: образ мира и человека в поэзии Бориса Рыжего» познакомит с последним поэтом XX века и первым поэтом нового поколения, чьи стихи — восприятие человека в современной действительности и одновременно — человека вне времени, в вечности. Лекция начнется в 18.00.

Учиться

Специально для подростков в библиотеке № 5 пройдут два мастер-класса: «Быть в кадре» и «Школа для маленьких блогеров». Юным журналистам, писателям, фотографам и видеооператорам предстоит освоить мини-курс, который необходим, чтобы быть в Интернете «за своего». Первый мастер-класс пройдет с 13.00 до 14.30, второй — с 15.00 до 16.30.

Для писателей и желающих приобщиться к писательскому делу в 13.00 в библиотеке № 12 Антонина Климина, психолог и организатор писательских курсов, проведет мастер-класс «Творческие сложности пишущих людей». Следом за ней в 15.00 поэт и руководитель образовательного проекта для подростков «Литра» Иван Ахмадиев начнет читать лекцию «Пиши вдумчиво». Далее клуб любителей фантастики «Белый Дракон» в рамках проекта «Планета Фантастики» расскажет, как развивалась фантастическая литература, почему за последнее столетие так возрос интерес к этому жанру и к чему это привело. Также один из главных экспертов в области зарубежной фантастики во Владивостоке Энди Фишер расскажет, как это направление повлияло на развитие науки, жизнь и судьбу физиков-теоретиков, сотрудников НАСА и других людей, которые двигают прогресс. Начало в 17.00.

В 14.00 для ценителей современного искусства в библиотеке №8 состоятся круглый стол «Владивосток и профессия „художник-иллюстратор“ − что, как, для кого», лекция «Как молодому художнику найти себя в системе искусства» и разговор о том, почему пора начинать любить современное искусство. Спикерами выступят городские художники, занятые в книжной иллюстрации, Яна Гапоненко − куратор выставочных проектов Владивостока и основатель Владивостокской школы современного искусства Илья Красотин − медиатор центра современного искусства «Заря».

Смотреть

На площадке «Молодёжь Приморья» 21 апреля представят три книжных проекта.

В 15.00 лекторы проекта Гикторий в коротких выступлениях расскажут, чем отличаются графические романы от комиксов, что такое комикс как литературное явление, а также поделятся личным опытом знакомства с комиксами и развитием этой индустрии в России.

Поэтическое действо «Вы, читай!» от молодёжного шоу «Класс Коррекции» начнётся в 17.00. Участники будут читать поэтические антонимы известных стихотворений, которые должны будут разгадать гости вечера.

Уже в 19.00 на площадке будут говорить о книгах в рамках литературного шоу «Кот Бродского». Заранее школьники старших классов прочтут книги с маркировкой 14+, написанные специально для подростков, чтобы в процессе своего стендап-выступления рассказать: отвечает ли такая литература запросам современного молодого человека или не попадает в свою целевую аудиторию.

Слушать

В 19.00 кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ДВФУ Максим Жук прочтет в библиотеке «БУК» лекцию «Дефо против Свифта: спор о мире и человеке», где раскроет двух ключевых писателей эпохи Просвещения, которые вели яростную философскую дискуссию о природе человека, настоящем и будущем цивилизации. Чтобы попасть на лекцию, необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию, поскольку лекции Максима Жука пользуются большим интересом у аудитории.

Ближе к полуночи в библиотеке будут читать сказки. Сказку «Ангел» прочтёт её автор Александр Киктенко под аккомпанемент живой музыки. А когда пробьёт полночь, библиотека «БУК» станет игротекой. После целого дня лекций и мастер-классов там можно будет поиграть в настольные игры с «Мосигрой» и посмотреть аниме «Песнь проклятия для святого рыцаря», где фантастический поединок одного из главных героев происходит на мосту через бухту Золотой Рог.

С подробной программой акции «Библионочь 2018» можно ознакомиться в группе мероприятия Вконтакте.