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Обработка от клещей стартовала в Хабаровске
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Обработка от клещей стартовала в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 39 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске приступили к обработке городских территорий от клещей. Большинство мероприятий проводится ночью, чтобы не возникало дополнительных опасностей для хабаровчан. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты уже успели обработать детские парки, сегодня они зайдут на кладбища.
— Проводить такие мероприятия раньше мешал снег и неустойчивая температура. Сейчас несколько компаний заявили об участии в акарицидной обработке. Планируем, что уже в последней декаде мая все будет обработано, — рассказал главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев.
Главный врач также отметил, что территории детских лагерей подлежат особой обработке. Сюда специалисты заходят несколько раз — перед началом летнего отдыха и в пересменки.
Всего же в этом году будет обработано больше 570 гектаров. Интересно, что на один гектар уходит 100 литров рабочего раствора, состоящего из концентрированных веществ.
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