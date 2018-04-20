Робот-повар появится в США

Специалисты Университета Карнеги—Меллона (США) и компания Sony намерены создать робота, который будет работать на кухне. О совместном проекте сообщает Engadget.

Разработкой автоматизированного помощника займутся в школе компьютерных наук в Питтсбурге. Свои усилия приложат и ведущие инженеры Sony. Все финансирование на себя берет Sony.

Согласно проекту, робот сможет готовить блюда. Чтобы это было возможным, его научат бережно обращаться с хрупкими и мелкими деталями.

В случае, если робот будет справляться со своими обязанностями на кухне, инженеры планируют расширить его сферы деятельности. Например, использовать в области медицины или задействовать в строительных работах.

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