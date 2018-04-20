Ещё
Робот-повар появится в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робот-повар появится в США 

Мир24 2 часа назад
Специалисты Университета Карнеги—Меллона (США) и компания Sony намерены создать робота, который будет работать на кухне. О совместном проекте сообщает Engadget.
Разработкой автоматизированного помощника займутся в школе компьютерных наук в Питтсбурге. Свои усилия приложат и ведущие инженеры Sony. Все финансирование на себя берет Sony.
Согласно проекту, робот сможет готовить блюда. Чтобы это было возможным, его научат бережно обращаться с хрупкими и мелкими деталями.
В случае, если робот будет справляться со своими обязанностями на кухне, инженеры планируют расширить его сферы деятельности. Например, использовать в области медицины или задействовать в строительных работах.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Под Мурманском пассажиры теплохода неделю не могут сойти на берег Записки с края бездны: знаменитые актрисы с трагической судьбой Культурный остров: Пять причин посетить Новую Голландию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Пропавшие красавицы нашего кино4
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение