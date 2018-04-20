17 идей для выходных в Тюмени: фрик-марафон, концерт Animal Джаz, спектакль о дикой женщине

Близятся выходные, а это значит, пора составлять расписание культурных мероприятий. Даже если вы домосед, оставаться дома в этот уик-энд, с 20 по 22 апреля, непростительно. В городе проходит масса интересного. Выбирайте то, что по душе именно вам с афишей от 72.ru и отдыхайте как следует!

20 апреля, пятница

Кинопремьера «Тренер» (12+)

Тот самый фильм, из-за которого Данила Козловский отказался от участия в съёмках «Тобола». Собственный проект российской кинозвезды с ним же в главной роли. Фильм о футболисте, поменявшем карьеру игрока на тренера.

17 идей для выходных_2018-04-19 Когда: 20 апреля, 10:20, 10:50, 11:20, 13:05, 13:35, 14:05, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:35, 19:05, 19:35, 20:15, 21:20, 21:50, 22:20, 23:00, 00:05. Где: Дмитрия Менделеева , 1, «Киномакс». Цена билета: 129–380 рублей.

Российско-итальянский кинофестиваль (12+)

Не забывайте, что всю неделю в Тюмени проходит фестиваль российско-итальянского кино. Выбирайте в программе подходящую киноленту и наслаждайтесь!

Когда: 20-22 апреля. Где: 50 лет ВЛКСМ, 63, «Премьер». Цена билета: 200 рублей.

Семинар «Почему нас не заменят роботы» (18+)

Ещё совсем недавно жизнь была проста и предсказуема. Детский садик, школа, вуз, работа, машина, семья, ипотека. Но уже 3 года длится кризис, конца и края пока не видать. Тут сокращения, там санкции… Да ещё СМИ пугают какими-то роботами, которые отберут последние рабочие места.

Психолог Дмитрий Кошелев предлагает поговорить о том, что лежит в основе хорошо известных профориентационных тестов. О том, чему сегодня нужно учиться. О том, в чём слабое звено у роботов. Заинтересовались? Приходите в «Пятый угол».

Когда: 20 апреля, 19:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 330 рублей.

Концерт группы «ТАйМСКВЕР» (12+)

ТАйМСКВЕР — вероятно, одна из немногих по-настоящему профессиональных молодых команд на отечественной рок-сцене, отличающаяся ярким, эклектичным студийным звуком, взрывными, бескомпромиссными живыми выступлениями и неподражаемым вокалом фронтмена. Кирилл Бабиев известен еще и как четвертьфиналист проекта «Голос». В Тюмени его группа выступит впервые.

Когда: 20 апреля, 19:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 500–1000 рублей.

Гастрономический ужин (18+)

Гастрономический гала-ужин «Русская кухня: нет плохих продуктов» пройдет в сопровождении продукции русского винного дома «Абрау-Дюрсо» . Вас ждут традиционные блюда русской кухни из свежайших продуктов тюменских производителей. Роскошная сервировка придаст торжественности вечеру. Пригласительные билеты можно приобрести в ателье вина «Абрау-Дюрсо».

Когда: 20 апреля, 19:00. Где: Республики, 159, отель Vostok. Цена участия: 3000 рублей.

21 апреля, суббота

Весенняя ярмарка (0+)

Рынок «Михайловский» приглашает на приятное весеннее мероприятие — ярмарку! Мясная, рыбная, молочная продукция от тюменских производителей, мёд, ягоды, овощи и другая вкуснятина. Изделия ручной работы, мастер-классы, игры и конкурсы с призами, фуд-корт. Уйти без покупок будет трудно.

Когда: 21 апреля, 10:00. Где: Федюнинского, 55, рынок «Михайловский». Вход свободный.

Фрик-марафон (12+)

Вот и до Тюмени докатилась мода на костюмированные марафоны. Пробежать километр в костюме Супермена или, например, огурца — разве это не весело? Придумывайте костюм и приходите участвовать. Помимо забега вас ждут развлекательная программа с танцами, цирковыми представлениями и вокальными номерами, детская игровая зона, акция «Гадости на радости» (обмен пачки сигарет на разовый визит в фитнес-клуб) и розыгрыш iPhone!

Когда: 21 апреля, 11:30. Где: Набережная Тюмени. Вход свободный.

«Красная горка» в Технопарке (0+)

Забытый русский праздник попробуют возродить в Технопарке. Праздник, который поможет пробудиться от зимней заторможенности и настроиться на созидательный труд. В программе: мастер-классы, выставка-продажа народного творчества, гуляние с песнями-играми-хороводами, праздничная трапеза, вечорка.

Когда: 21 апреля, 15:00. Где: Республики, 142, Технопарк, зал «Атриум». Вход свободный.

Фестиваль геологической песни (6+)

Любители бардовской песни, не проходите мимо! Мероприятие посвящено 70-летию тюменской геологии. Расцвет бардовской песни в СССР совпал со временем активного освоения Западной Сибири. Романтика поиска сокровищ в недрах Земли, разговоров у костра, идея профессионального братства привлекали поэтов, и неслучайно геологи стали главными героями многих известных авторских песен. В свою очередь и первооткрыватели Севера в экспедициях исполняли под гитару произведения Булата Окуджавы Юрия Визбора , Александра Городницкого и других бардов.

Когда: 21 апреля, 16:00. Где: Челюскинцев, 46, ДИ «Пионер». Вход свободный.

Мастер-класс по игре Го (0+)

Отличный случай научится играть в интересную и полезную игру Го. В субботу тюменский го-клуб «Линия жизни» расскажет об истории и эстетике этого древнего занятия, познакомит с правилами, ответит на вопросы. Вы сыграете несколько учебных партий с опытными игроками, а затем — с новичками. Если вы уже умеете играть, но откладывали посещение клуба — это встреча для вас!

Когда: 21 апреля, 17:00. Где: Республики, 5а, «МойЧай.ру». Вход свободный.

Концерт Animal Джаz (16+)

Признанный флагман отечественной альтернативной сцены, любимый бенд Animal Джаz приедет в Тюмень с новым, десятым студийным альбомом. Публика уже оценила по достоинству синглы «Не твоя смерть», «Любовь к полётам» и «Счастье», ставшее заглавной композицией нового релиза. Каждый из треков получал признание у поклонников группы и занимал лидирующие позиции в главном рок-хит-параде страны «Чартова Дюжина». Настало время услышать это вживую!

Когда: 21 апреля, 19:00. Где: Ленина, 4, YesRockClub. Цена билета: 1200 рублей.

Экокинопросмотр «Прекрасная зелёная» (16+)

Экокиноклуб приглашает на бесплатный просмотр познавательного фильма. Французское кино «Прекрасная зелёная» — о том, каким диким наш мир кажется со стороны. Всем неравнодушным к планете, добро пожаловать.

Когда: 21 апреля, 20:00. Где: Ванцетти, 1, «Моя территория». Вход свободный.

Вечеринка NU DISCO VOL.9 (18+)

За танцами под весёлую музыку — в «Еду». Электронный жанр музыки nu-disco объединяет в себе типичные элементы яркости и саунд-стилистики 70-х и 80-х годов вкупе со свойственной музыке моднейшей вседозволенностью нашего времени. Любимыми треками из своей обширной NU-Disco-коллекции поделятся DJ Skin и DJ Ready.

Когда: 21 апреля, 22:00. Где: Кирова, 26, просто-бар «Еда». Вход свободный.

21–22 апреля, суббота — воскресенье

Спектакль «Река под рекой» (14+)

Театр танцевальных форм «Контраст» покажет спектакль, в основу которого легли сказки, мифы и предания о дикой женщине. Архетип «Дикая женщина» — это неподражаемая и непостижимая внутренняя сила женщины, ее тайная сущность. Это природное «Я» женщины, которое чаще всего скрыто в обыденной жизни, ограничено требованиями и нормами общества. Это внутреннее «Я», которое урбанизировалось и растворилось в людском потоке современного мегаполиса. Эти природные, сильные, глубокие потоки внутреннего «Я» — как река под рекой, скрытая от глаз. Реки всегда просили навещать их после наступления темноты…

Когда: 21, 22 апреля, 20:00. Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос». Цена билета: 300 рублей.

22 апреля, воскресенье

Арт-фестиваль «Жажда слова» (16+)

Известные и начинающие тюменские поэты прочтут стихи, споют песни, а также дадут возможность сделать это другим. На фестивале будет работать «открытый микрофон». Это отличный шанс заявить о себе и поделиться с миром сокровенными строками. Тематика выступлений не ограничена: вы можете признаваться в любви, рассуждать о прекрасном, читать любимую поэзию или беседовать об уходящем лете.

Когда: 22 апреля, 18:00. Где: Республики, 20, музей-усадьба Колокольникова. Вход свободный.

Шоу «Фабрика смеха» (0+)

Весёлое событие для детей и их родителей. Фокусы, клоуны, воздушные шары и мыльные пузыри. Организаторы обещают интерактив и радость на всю неделю.

Когда: 22 апреля, 18:00. Где: Малышева. 26, ДК «Торфяник». Цена билета: 300 рублей.

Встреча «Аргентина: жизнь, традиции, путешествие» (0+)

Всем известно, что Аргентина — солнечная страна и родина страстного танго. Но что же в ней еще привлекательного, помимо солнца и танцев? Тюменка Анастасия Селюкова знает об это не понаслышке. Приходите и узнайте об особенностях жизни в Аргентине из первых уст. Также на встрече научат заваривать матэ и дадут попробовать традиционные аргентинские сладости.

Когда: 22 апреля, 19:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 500 рублей.

Концерт Grivina (12+)

Певица, которая взорвала интернет. Трек «Я хочу» уже нашел свое место в плейлистах российских пользователей. Теперь юная и талантливая едет покорять Тюмень вживую. Концерт для молодых и продвинутых. В КТЗ «Байконур».

Когда: 22 апреля, 19:00. Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур». Цена билета: 450 рублей.

Концерт группы F. P. G. (16+)

22 апреля в YesRockClub сойдутся дерзость и молодость, любовь и злой рок. Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F. P. G. презентует новый сингл! Светочи панк-рока и неутомимые борцы с занудством готовы к новому удару по апатии серости будней!

Когда: 22 апреля, 19:00. Где: Ленина, 4, YesRockClub. Цена билета: 600 рублей.

Концерт Сметана band (16+)

СМЕТАНА band — это группа из Днепра, получившая известность благодаря жизненным и смелым клипам на Youtube на злободневные темы. Острое словцо, высмеивание социума, интернет-персонажей сделали свое дело. Группа успешно гастролирует по всем уголкам страны, собирая полные залы неравнодушных и любящих веселую рок-музыку людей. Концерты Сметаны — это всегда живое общение с публикой, поющий зал и дикий драйв.

Когда: 22 апреля, 19:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 600 рублей.

Группа Mgzavrebi (18+)

Любимые грузины российской публики. В марте группа Мгзавреби выпустила сборник лучших песен «Krebuli» и теперь даёт серию концертов в его поддержку. Для сборника лучших песен «Krebuli» выбрали по 3–4 песни из каждого альбома. Для группы это очень важные песни. Каждая из них что-то принесла Мгзавреби — новую аудиторию, друзей, новые ощущения. Не все эти композиции группа часто играет сейчас. Но на концерте они исполнять песни такими, какими их записывали.

Когда: 22 апреля, 20:00. Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс». Цена билета: 1000–3000 рублей.