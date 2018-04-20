Дети помогают приморской малышке. Давайте поддержим их!

Помочь маленькой Даше Кучеровой в победе над серьезным недугом взялись юные художники из студии «Арлекин» (г. Владивосток). Они творят яркие произведения, которые затем печатаются на трендовых футболках. Дети стараются по полной! Но одних детских сил не достаточно, дорогие читатели! Мы просто обязаны подставить свое взрослое плечо и Даше, и ее юным спасителям.

И сделать это совсем не трудно: надо лишь купить модную футболку с эксклюзивным принтом за каких-то 1,5 тыс. руб. За дополнительные 400 руб. вам даже сделают доставку на любой адрес во Владивостоке. Ну, а если вы не носите и не дарите друзьям футболок, можно перечислить Даше помощь на счет (все реквизиты ниже).

Дашеньке Кучеровой для очередного обследования в Сеуле необходимо собрать около $8 тыс. Ей, маленькой героине наших материалов недавно исполнилось четыре. А художественная студия «Арлекин» празднует свое 20-летие. Два радостных повода совместились в творческо-благотворительном проекте «Миру мир», который осуществляют маленькие художники в поддержку Даши. Футболки доступны в размерах S, M, L, XL. В розничной продаже их можно купить в детском магазине Michael & Sebastian, что на 1-й Морской.

«Давно была идея печатать детские рисунки на одежду, потому что они такие классные, что хочется их показать всему миру. В тоже время не оставляла нас такая идея: творчество даже маленького ребенка может помочь другому человеку. оно способно вдохновить и любого взрослого на творческие и добрые поступки. И чем больше людей сделают эти маленькие шажки к Добру, Любви и Взаимопомощи, тем больше прекрасного будет в мире. И поэтому название нашего проекта — «Миру мир».

Екатерина уверена в успехе акции в поддержку Дашеньки Кучеровой: «Нас окружает такое огромное количество душевных и неравнодушных людей, что мы даже не сомневаемся — наш проект найдет поддержку. Уже, например, есть энтузиазм покупателей и безвозмездная помощь объединения Bright Concept, которое делают нам футболки такого замечательного качества».

Напомним, что с шести месяцев Даше пришлось бороться с редким заболеванием — ретинобластомой, раковой опухолью правого глаза. Опухоль побеждена — во многом благодаря именно ВАШЕЙ помощи! Но из-за серьезности диагноза малышке требуются постоянные наблюдения и регулярные обследования. К сожалению, в России почти 4 года назад дашиной маме, шокированной диагнозом, предлагали только лишь удаление глаза ребенку, даже в Москве.

Ирина Масюк, мама Даши Кучеровой: «Однако корейские врачи взялись за возвращение Дашеньки к нормальной жизни и лечение без потери глаза. И теперь очередное, полное обследование организма, назначено в Сеуле в госпитале »Самсунг» на конец апреля».

Как бы дети, юные художники из «Арлекина» не старались, они одни не могут собрать необходимую сумму в столь сжатые сроки. А если мы все вместе приложим чуточку усилий, все должно получиться! Семья Даши с огромной благодарностью принимает финансовую помощь любого размера. Курочка по зернышку клюет, как не зря гласит народная мудрость.

#поможемдашулевместе

Как помочь Даше Кучеровой:

Карта: 4276 8500 5706 2116

Счет: 40817810550001910332

Кор/счет: 30101810600000000608

ИНН/БИК: 7707083893/040813608

Масюк Ирина Сергеевна

PAY PAL:

pomozem.daria@gmail.com оформлен на доверенное лицо AnastasiiaShirokova

79644333375

4100 1261 6665 257 «Билайн»:

+79020526598

+79245257171

+79146522817

Карта: 4042 6690 5180 4957

Счет: 40817810800007399545

Кор/счет: 30101810600000000232

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