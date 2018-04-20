Восемь развлечений выходных. «Тренер» Данилы Козловского, Александр Пушной и певица Луна

В эти выходные в Перми очень много концертов: от Александра Пушного и певицы Луны до электрошоу и рэпера Morgenshtern. Не можем пройти и мимо нового фильма Данилы Козловского . Подробнее обо всем этом и не только — в нашем дайджесте.

Публикация от ЛУНÁ (@kri_luna) 27 Ноя 2017 в 8:41 PST Пятница, 20 апреля

Концерт: Электрошоу «Шторм» (6+)

Инструментальный электропроект «Imperia Music Band» выступит на сцене пермской филармонии.

— В репертуаре коллектива — популярная музыка из классического репертуара, джазовые стандарты и мировые поп и рок хиты в уникальной аранжировке, — рассказывают организаторы.

Где: Органный концертный зал, ул. Ленина, 51б. Когда: 19:00. Стоимость: 600 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Восемь развлечений выходных1_2018-04-20 Кино: «Тренер» (12+)

Данила Козловский снял фильм с Данилой Козловским в главной роли. Если вам нравится Данила Козловский, вечер пятницы у вас уже занят.

— Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя, — рассказывают о сюжете создатели.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 20 апреля. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Восемь развлечений выходных2_2018-04-20 Выставка: «Танцующая кисть Владимира Васильева» (0+)

Легендарный артист балета привез в Пермь выставку своих картин, а на встрече с мэтром было не протолкнуться.

— У меня было 30 с лишним выставок, но ни разу я не видел такой очереди. Я понимаю, когда Серов или Леонардо, но Васильев… Это счастье для меня, — признается художник.

Где: Пермская художественная галерея, Комсомольский проспект, 4. Когда: до 24 апреля. Стоимость: 150 рублей. Подробнее: Permartmuseum.ru.

Суббота, 21 апреля

Концерт: Morgenshtern (16+)

20-летняя звезда интернета рэпер Morgenshtern едет в свой первый большой тур по стране.

Где: Concert Hall Freedom, ул. Ким, 75. Когда: 19:00. Стоимость: 500 рублей. Подробнее: Vk.com/freedom.hall.

Публикация от алишер (@morgen_shtern) 27 Мар 2018 в 2:26 PDT Концерт: Дмитрий Маслеев и Тюменский филармонический оркестр (6+)

На пермской сцене выступает пианист московской филармонии Дмитрий Маслеев. Помогает ему Тюменский филармонический оркестр.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14. Когда: 19:00. Стоимость: 400-1500 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Восемь развлечений выходных3_2018-04-20 Концерт: Александр Пушной & The Band (16+)

Известный юморист и шоумэн Алесандр Пушной еще и большой любитель самой разной музыки. Вместе со своей группой он выступит в ресторане «Кама».

Где: Ресторан «Кама», ул. Сибирская, 25. Когда: 20:00. Стоимость: 1000-2100 рублей. Подробнее: Vk.com/kama_jam.

Публикация от Александр Пушной (@pushnoypro) 28 Фев 2018 в 9:46 PST Воскресенье, 22 апреля

Писатель-сатирик Семен Альтов приехал в Пермь с программой «Вчера=сегодня=завтра».

Где: ДК имени Гагарина, ул. Мира, 39. Когда: 18:00. Стоимость: 500-1500 рублей. Подробнее: Dkgagarina.perm.ru.

Концерт: Луна (6+)

Новая звезда российской поп-сцены певица Луна презентует альбом «Остров свободы».

Где: Ресторан «Кама», ул. Сибирская, 25. Когда: 20:00. Стоимость: 1300-3000 рублей. Подробнее: Vk.com/kama_jam.

Восемь развлечений выходных4_2018-04-20 Ранее мы рассказывали о том, что в музее PERMM открылась новая выставка.