Почему у Якова Свердлова такая большая голова: история памятника в центре Екатеринбурга

Один из самых известных, спорных и заметных памятников Екатеринбурга — Якову Свердлову . Он стоит в центре города, но история его создания по-прежнему остается неизвестной для многих. Рассказываем о его размерах и «видах на жительство».

В советские годы в городе Свердловске ходит такой анекдот:

Спрашивает как-то памятник Кирову (что на площади УПИ) у памятника Свердлову (что у Оперного театра):

— Скажи, а где ты куртку кожаную брал?!

Памятник Свердлову отвечает:

— Спроси у памятника Ленину (что на площади имени 1905 года), он продал!

На это памятник Ленину многозначительно показывал рукой в сторону улицы Вайнера и говорит:

— Брал в Пассаже, но там уже все закончилось!

Мимо одного из этих памятников на улице Ленина ежедневно проходят десятки тысяч людей. На постаменте еле видна надпись: «Якову Михайловичу Свердлову (товарищу Андрею) — уральские рабочие».

В историю страны человек, изображенный на памятнике, вошел как государственный деятель, ставший в 22 года первым «Президентом» Страны Советов и один из организаторов убийства императора Николая Второго

Решение о строительстве памятника приняли в марте 1923 года на торжественном заседании, посвященном 200-летию Екатеринбурга. Одновременно с решением переименовать город в Свердловск.

Местные деятели придумали, что нужно изобразить самого главного уральского революционера во время одного из нелегальных собраний на Шарташских Каменных палатках в сентябре 1905 года. Тогда сам Свердлов говорил: «Пока бьется в моей груди сердце, пока струится в жилах моих кровь, я не прекращу борьбы, и я верю, твердо верю, мы доведем ее до победного конца. Мы победим, за нас весь мир трудящихся…».

Первоначально одним из предложений было вырубить часть гранитной скалы и поставить на нее памятник. Так предлагал сделать архитектор Константин Бабыкин, но ленинградский архитектор Сигизмунд Домбровский принял другое решение — сложить постамент из множества блоков. Вот почему сейчас на постаменте видны немного разъехавшиеся куски гранита.

Но вот с местом установки ни как не могли решить. Предлагали поставить монумент то у железнодорожного вокзала, то на Вознесенской горке — напротив дома Ипатьева, то на самих Каменных палатках. В итоге остановились на площади у Оперного театра. Незадолго до этого эту часть проспекта Ленина переименовали в площадь Парижской Коммуны. Она же должна была стать главной площадью социалистического Свердловска. 15 июля 1927 года к годовщине освобождения Урала от Колчака памятник, отлитый на заводе «Красный выборжец» в Ленинграде скульптором Матвеем Харламовым и установленный на гранитный постамент по проекту архитектора Домбровского, торжественно открыли.

Еще один факт из установки памятника. Когда бронзовую скульптуру привезли в город в железнодорожном вагоне, то он прибыл не на железнодорожную станцию Свердловск, а на территорию современного Исторического сквера в центре города. Тогда в 1920-х годах это было возможно, так как от улицы Восточной до центра города шла железнодорожная ветка. А проходила она по улице Малышева. Как вспоминали участники приемки скульптуры — вагон, установленный на Плотинке вскрыли и все увидели лежащего на боку Якова Свердлова. Бронзовый монумент осмотрела вся приемная комиссия, которая тоже поместилась внутри совершенно свободно.

Многие замечают, что у монумента, выполненного в стилистике раннего советского авангарда, непропорционально большая голова. Дело в том, что ленинградский скульптор Харламов рассчитывал, что фигуру «пламенного революционера» поставят на горе, поэтому и изготовил по всем правилам монументального искусства, «большую» голову. Одновременно скульптор сваял и еще один такой же памятник, установленный для Заводоуправления Невского завода Ленинграда. Правда, голову он «приделал» другую — Владимира Ульянова-Ленина…

В таком же боевом порыве «товарищ Андрей», проживший всего 34 года изображен и в горельефе «Я. М. Свердлов в 1905 году призывает рабочих Урала к вооруженному восстанию», который находиться в музее истории Екатеринбурга. Создано это монументальное произведение Эрнстом Неизвестным . Всемирно известный скульптор украсил залы музея в октябре 1952 года в честь 19 съезда Коммунистической партии . Но после эмиграции на Запад — произведение «идеологически неправильного скульптора» пришлось убрать из экспозиции. Окончательное возвращение в экспозицию состоялось только в 2000 годы.

Кстати, это огромное произведение искусства было не просто фантазией скульптора, а историческим документом. Консультантом в создании горельефа выступил Давыдов Николай Михайлович — участник революционного движения в Екатеринбурге и первый советский директор Верх-Исетского завода, лично знавший «виднейшего строителя Советского государства».

В музее истории города можно увидеть еще один артефакт связанный с этими монументальными произведениями — кожанка. «Кожаная одежда необыкновенно шла Якову Михайловичу…» — вспоминала жена революционера. Скульпторы, именно с этой кожанки создавали «одеяние» памятников и горельефов Свердлова в Свердловске.