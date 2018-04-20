Недомашние выходные. Куда сходить омичам 21 и 22 апреля

В Омск окончательно и бесповоротно пришла весна. Снег доживает последние деньки в тени домов и деревьев, в такое время принято приводить в порядок город. Средники, субботник, трудовой десант и экологическая акция, как только не называют мероприятия по уборке и очистке Омска от тяжких последствий зимы. Хотите сделать свой двор, дом, свою улицу чище? Выходите! Помимо этого, в выходные омичам предлагают массу мероприятий. Выбор за вами! Omsk.aif.ru предлагает самое интересное.

21 апреля, суббота

В 10.00 в спорткомплексе «Красная звезда» начнутся 15-е ежегодные весёлые соревнования «Карапузы, на старт!». По традиции «забеги» пройдут в трёх возрастных категориях: малыши до года, дети от года до 2 лет и от 2 до 3 лет. Им нужно преодолеть 5-метровую дистанцию ползком. Все участники получат подарки, победители — ценные призы, а для гостей праздника за пределами зоны соревнований будет предусмотрена насыщенная программа. Адрес: ул. Масленникова, 142/1.

В 11.00 в парке «Зелёный остров» стартует V Экологическая акция «Open-Аir-уборка». Городской субботник начнётся с зарядки, для участников проведут конкурсы и розыгрыши призов от партнёров акции. После окончания субботника всем вручат сертификаты участников. Адрес для ориентира: ул. Старозагородная роща, 10/1. Подробнее о событии читайте по ссылке.

В 16.00 омичей приглашают в музей им. М. Врубеля на авторскую лекцию, посвящённую вопросам истории и бытования религиозной народной скульптуры. Читает хранитель коллекции икон, искусствовед Татьяна Еременко . Русская народная скульптура до недавнего времени была почти неизвестна. Интерес к ней пробудился в русле общего возрождения православия и православной культуры. Сейчас в музее представлена экспозиция из Перми, посвящённая деревянной церковной скульптуры.

В 17.00 в ГДКИ имени Красной гвардии ансамбль «Мюзет» представит премьеру программы «В переулках доброй памяти» нового проекта «Играем в театр». Вместе с музыкантами выступит актёр театра драмы Олег Теплоухов . В программе прозвучит поэзия и проза авторов 20 века, популярные песни, произведения советских, российских и зарубежных композиторов. Адрес: ул. Лобкова, 5а. Стоимость билетов — 250 и 300 рублей. Справки по телефонам 40-02-92 и 8 913 647-81-15.

Концерт театра «Галерка» «И жизнь, и слезы, и любовь» начнётся в 18.30 в Концертном зале Омской филармонии. Это необычный концерт. Когда поют и танцуют профессиональные певцы и танцоры, это одно, а когда поют и танцуют драматические актёры, это совсем другая история. Из каждой песни или танца они готовы создать настоящее театральное действо. Режиссер-постановщик — Владимир Витько

21 апреля грузинская группа «Mgzavrebi» презентует в клубе ANGAR сборник лучших песен «Krebuli». Музыкальная группа, образована в 2006 году в Тбилиси. Стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например, пандури. Музыканты не стремятся каким-либо образом классифицировать стиль музыки, в котором играют. Адрес: ул. Кемеровская, 1/3.

В 21.00 стартует Ночной литературный автоквест. Маршрут по литературным местам города рассчитан на 4 часа, пробег составит порядка 50 километров. Места старта и финиша держатся в секрете. Организатор — Омские муниципальные библиотеки, телефон для справок 31-00-28. Лучшие команды получат призы спонсоров. Подробнее об акции можно посмотреть вот здесь.

22 апреля, воскресенье

В 11.00 в Омске стартует четырехчасовой Геоквест — открытое соревнование по ориентированию. Участие командное, в команде от 2 до 10 человек. Получив маршрутные листы с географическими заданиями, участники будут определять заданные точки, посещать их и делать групповые фотографии на объектах. Место старта будет объявлено 21 апреля в 20.00. Оргвзнос за участие — 200 рублей с человека. Собранные средства формируют призовой фонд и расходуются на канцтовары и печать карт с заданиями. Положение, регистрация команд и контактная информация — по ссылке.

Ежегодный легкоатлетический пробег «Приз Ковалёвых» состоится в парке на «Зеленом острове» 22 апреля. В нынешнем году «Приз Ковалёвых» отметит 17-летие. Напомним, что идея забега принадлежит Александру Ивановичу Ковалёву — одному из создателей Сибирского международного марафона и его сыну. Забег стартует в 11.00. Протяженность дистанции — 6,8 км. Первые сто финишировавших станут обладателями памятных медалей. Ну а победители у мужчин и женщин получат ценные призы от организаторов забега. Традиционно, «Приз Ковалёвых» становится для спортсменов и любителей бега «генеральной репетицией» перед «Весенним полумарафоном».

В 15.00 у киноцентра «Маяковский» вновь стартует часовая пешеходная экскурсия «По следам СССР: мифы, легенды и реальные факты из истории знаменитых зданий советской застройки». Место встречи: ул. Красный путь, 4 (у входа в киноцентр). Стоимость участия — 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше 7 лет. Запись и вопросы — по телефону 8 913 149-98-89, оплата только на экскурсии. Подробная информация размещена вот по этой ссылке.

В 18.00 в библиотеке имени А. С. Пушкина начнётся концерт Argishty — мастера игры на армянском дудуке. Образы звука создаст театр песка L’arisand. Перед глазами зрителей будут возникать из пустоты и исчезать во времени горы, барханы, древние города и лица живущих в веках героев. Адрес: ул. Красный Путь, 11 (конференц-зал). Стоимость билетов — 400 рублей в предпродаже. Все вопросы по телефону 8 953 396-16-03 или в группе социальной сети «ВКонтакте»

В 19.00 во Дворце искусств «Сибиряк» с программой «Душа Аргентины» выступит Хосе Альмар — маэстро, тангеро, диджей из Аргентины. Хосе — профессиональный танцор и музыкант, преподаватель из Буэнос-Айреса. Адрес: ул. Красный Путь, 68. Стоимость билетов — от 400 до 800 рублей. Справки и заказ билетов по телефонам: 23-04-70 и 8 951 417-07-74.