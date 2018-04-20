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«Женские костюмы обских угров» покажут в столице Югры
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«Женские костюмы обских угров» покажут в столице Югры 

АиФ Югра 32 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 27 апреля в 15.00 в комплексе «Югорская долина» (корпус «Президент») откроется выставка «Женский костюм обских угров ». Отметим, что в день открытия вход будет бесплатный.
«Мы живем в необыкновенном крае, где проживают люди с интересными обычаями — ханты и манси. Каждая травинка, каждое животное имеют особое значение и находят отражение в культуре и быте этих народов, в прошлом известных под названием остяки и вогулы, которых нередко называют «обские угры» — коренное население Ханты-Мансийского автономного округа», — подчеркивают организаторы.
Известно, что каждое природное явление и животное для северных народов обладает своим сакральным смыслом. Разноцветные орнаменты на одежде могут рассказать целую историю. Выставка позволит своими глазами увидеть разнообразие женского костюма различных локальных групп обских угров.
Напомним, что совсем недавно прошел Вороний день и наступил, так называемый, Новый год.
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