Читаем книги ночью, раскрашиваем лёд в «Уральце», смеёмся над женщинами и еще 17 идей для выходных

В эти выходные погода не будет нас радовать (обещают снег с дождём), поэтому придётся взять всё в свои руки и поднимать настроение себе самостоятельно. Способов для этого есть множество — от акции «Библионочь» для любителей чтения до дня рождения легендарной «Копейки» — для фанатов отечественного автопрома. А ещё в Екатеринбурге пройдут несколько крутых концертов, приедут столичные театры с гастролями, будет много юмора и спорта.

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 20 апреля Акция / «Библионочь»

В Екатеринбурге 20 апреля пройдет акция «Библионочь». Участников ждут мастер-классы, встречи с писателями и поэтами, чтение отрывков из произведений, актерские зарисовки, конкурсы, квесты и многое другое. Библиотеки, музеи и книжные магазины в этот день будут работать до позднего времени. В прошлом году в этой акции приняли участие известные екатеринбуржцы — Олег Ягодин , Иннокентий Шеремет, Николай Коляда

Где: разные площадки города, подробнее — здесь Когда: 20 апреля Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 18+

Где: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) Когда: 20 и 21 апреля в 19:00 Сколько стоит: 2000–8000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Ярмарка / «Иван-да-Марья»

С 18 по 22 апреля на площадке Уральского центра развития дизайна проходит крупнейшая на Урале ярмарка мастеров «Иван-да-Марья». Участники представляют уникальные вещи — как изготовленные по старинным, почти забытым технологиям, так и самые трендовые предметы хендмейда: расписные предметы утвари, кованые изделия, текстильные, валяные, вязаные игрушки, одежду и предметы интерьера, фермерские натуральные продукты и косметику ручной работы. В программе более пятидесяти мастер-классов самой разнообразной тематики, выступления вокальных и танцевальных коллективов, работающих в фольклорных стилях, показы современных дизайнеров.

Где: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а) Когда: 18–22 апреля с 10:00 до 19:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Концерт / Animal Джаz

Триумфально отметив десятилетие своего культового альбома «Шаг Вдох», Animal Джаz уже в апреле 2018 года представит слушателям свой новый, девятый по счёту студийный альбом. В Екатеринбурге рокеры исполнят свои самые яркие песни из прошлогоднего тура (в котором не было столицы Урала) и свежие композиции.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 20 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 1200 рублей Возрастное ограничение: 16+

Выставка / «Завтрак с Венерой»

Эскизы космических тарелок образца 2016 года можно увидеть на выставке «Завтрак с Венерой» в библиотеке Белинского. Экспонаты создали студенты, участники конкурса на лучшее оформление фарфоровой тарелки, посвященного 50-летию сотрудничества в космосе России и Франции. Здесь же состоится мастер-класс доцента РГППУ Степанова А. В. «Космический пейзаж в технике aqua sketching».

Где: библиотека Белинского (ул. Белинского, 15) Когда: 20 апреля в 19:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Концерт / Александр Пушной

Александр Пушной & The Band презентуют в Екатеринбурге новую музыкальную программу «8 струн в действии». Главным инструментом будет восьмиструнная гитара, а среди песен большинство представляют собой каверы на известные хиты или сочетание нескольких композиций в одной. Александр Пушной — один из немногих людей, кто относится к своему творчеству с юмором и не претендует на звание короля рок-н-ролла.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 20 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1100 рублей Возрастное ограничение: 16+

Концерт / «Другой Оркестр»: «Избранное нами»

В Центре культуры «Урал» один из самых экспериментальных оркестров России даст большой двухчасовой концерт аж из 30 впечатлений-песен-композиций. Massive Attack, Placebo, Portishead, Nirvana, Depeche Mode , ABBA, Aphex Twin , Jamiroquai — это и многое другое в концертной программе «Другого Оркестра» «Избранное нами». Прозвучат и собственные композиции «Другого Оркестра», которые этой весной планируются к изданию на дебютном альбоме в стилях live drum and bass, idm, trip-hop.

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 20 апреля в 20:30 Сколько стоит: 700–1000 рублей Возрастное ограничение: 12+

Суббота, 21 апреля Концерт / ЛСП В Екатеринбурге выступит набирающая популярность рэп-группа ЛСП. Это будет единственный весенний концерт на Урале. «Еще недавно группа ЛСП собирала менее тысячи человек на небольших площадках в Москве и Петербурге. С тех пор мы падали и поднимались, меняли образы, звучание и саму концепцию проекта, — говорят о себе сами участники коллектива. — А вы ходили на концерты и следили за этими превращениями. Весенний концерт будет крайне необычным, однако все карты раскрывать пока рано».

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 21 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1600 рублей Возрастное ограничение: 16+

Кастинг / Шоу «Танцы»

В Екатеринбурге пройдёт кастинг нового сезона шоу «Танцы». Хореограф Виталий Савченко и представитель креативного отдела Татьяна Рыжова отберут тех, кто попадёт в телевизор. Попробовать свои силы зовут всех, кто любит и умеет танцевать, кому от 16 до 35 лет. Если танцуете в коллективе, то это должна быть группа не более трех человек. На выступление дается не более полутора минут.

Где: Белинского, 108, студия «PROТАНЦЫ», анкета на сайте tnt-online.ru Когда: 21 апреля с 10:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 16+

Лекции / Как астрономия влияет на компьютеры

По случаю Международного дня астрономии в антимузее компьютеров пройдут две лекции «О воздействии космического пространства на работу компьютеров» и «Теория и практика астрофотографии и астрономических наблюдений». Участникам расскажут о том, что произойдёт с компьютерами и информацией в космосе, будет ли интернет на Марсе, как влияет радиация на работу компьютеров, связаны ли вспышки на солнце и зависший интернет у вас дома. А также гости посмотрят, что происходит при воздействии сильного электромагнитного излучения на разные устройства компьютера.

Где: Антимузей компьютеров (ул. Народной Воли, 49) Когда: 21 апреля в 11:00 и 12:30Сколько стоит: 100–400 рублейВозрастное ограничение: 0+

Акция / Рисунки на льду «Уральца»

Болельщики «Автомобилиста» по традиции разрисуют лёд «Уральца». Так они проводят на лето домашнюю арену хоккейной команды и отметят завершение сезона. Принять участие зовут всех желающих, все необходимые для рисования материалы — кисти и краски — будут предоставлены клубом. После того как на льду не останется свободного места, будет сделана большая фотография. Кроме того, всех пришедших ждут конкурсы и призы.

Где: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) Когда: 21 апреля с 11:00 до 15:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Праздник / «День копейки»

ВАЗ 2101 «Жигули» — первая легендарная машина в истории отечественного автопрома, выпущенная в апреле 1970 года. Она быстро стала одним из наиболее распространённых легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. В честь дня рождения этого уникального автомобиля 21 апреля в парке Маяковского пройдет настоящий праздник. Запланированы соревнования среди спасателей МЧС , выставка «копеек» и фигурное вождение этих автомобилей.

Где: ЦПКиО имени МаяковскогоКогда: 21 апреля с 10:00 до 15:00Сколько стоит: бесплатноВозрастное ограничение: 0+

Выставка / Крупнейшая выставка поп-арта в России (на правах рекламы)

Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает посетить выставку гениев поп-арта. Энди Уорхол , Рой Лихтенштейн, Такаси Мураками… Более 200 работ, часть из которых в России представлена впервые.

Также в арт-пространстве открыт музей камня и уникальная палеонтологическая выставка, зал уральских художников и скульпторов, монументальный исторический реализм, мастерская Гутенберга с настоящим печатным станком, зал Alvitr gallery.

Для посетителей всегда живая музыка и вкусный кофе от кофейни «Кондитория».

Где: международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) Когда: до 20 мая Сколько стоит: единый билет во все залы — 300 руб. Школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб. Возраст: 0+

Воскресенье, 22 апреля Концерт / Akira Yamaoka

Культовый японский композитор и исполнитель Акира Ямаока выступит в Екатеринбурге в сопровождении симфонического оркестра, рок-группы и американской актрисы и певицы Мэри Элизабет МакГлинн . Талантливые музыканты приготовили завораживающее и магическое шоу в стиле Silent Hill.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 21 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1600 рублей Возрастное ограничение: 16+

Шоу / Comedy Woman

Самые смешные женщины России в это воскресенье выйдут на сцену в Екатеринбурге. Оставаясь одним из самых рейтинговых телепроектов, Comedy Woman и все участники шоу успешно продолжают экспериментировать и на концертах: музыкальных номеров стало больше, усилились интерактив с залом и импровизация, но неизменным осталась способность девушек зарядить зрителя огромным количеством позитива и заставить его смеяться над любимыми и совершенно новыми, еще не показанными в телеэфире, шутками, скетчами и постановками.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 22 апреля в 19:00 Сколько стоит: 2000–4000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Спектакль / «Царь Эдип»

Артисты Театра имени Евгения Вахтангова сыграют для екатеринбуржцев спектакль «Царь Эдип». В ролях — Виктор Добронравов, Евгений Князев Екатерина Симонова , Людмила Максакова, Павел Юдин , а также на сцену выйдет греческий хор. Создатели обещают зрителям дать прикоснуться к античности, показав трагедию Софокла. Совершив убийство в запальчивости, по незнанию, Эдип находит силы для суда над собой. И этот вынесенный самому себе приговор — более строгий, беспощадный и нравственный, чем любое наказание извне.

Где: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) Когда: 22 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1800–6000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Фестиваль / «Благомаркет»

Ельцин-центре в четвертый раз пройдет семейный благотворительный фестиваль. В центре внимания будут идеи разумного потребления: обмен одеждой, прием использованных батареек и лампочек, отказ от печатной продукции. Основа Благомаркета — гаражная распродажа, екатеринбуржцы пожертвовали фестивалю одежду, обувь, аксессуары и парфюмы, которые будут выставлены на продажу. В этом году гараж-сейл поддержали модные девушки Екатеринбурга, например, свои платья передали актриса Юлия Михалкова и Элона Миллер из группы BOGACHI.

На фестивале будет работать маркет дизайнерских вещей, лекторий, фудкорт, бьюти-зона, пройдут мастер-классы. Все собранные деньги направят на работу дневной группы пребывания детей в общественной организации «Аистенке».

Где: Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3) Когда: 22 апреля с 11:00 до 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Кубок Урала по бодибилдингу и фитнес-бикини

Турнир соберет в одном месте сильнейших спортсменов России и стран ближнего зарубежья. Зрители смогут не только увидеть яркие и зрелищные состязания, но и посетить выставку ведущих брендов спортивного питания, одежды и множества других товаров и принять участие в мастер-классах с именитыми атлетами. Все происходящее на сцене будет транслироваться на огромные экраны для того, чтобы все зрители могли хорошо рассмотреть превосходную форму спортсменов.

Где: Екатеринбург-ЭКСПО (бульвар ЭКСПО, 2, павильон № 4) Когда: 22 апреля с 12:00 Сколько стоит: вход на выставку свободный, на соревнования — 700 рублей Возрастное ограничение: 18+

Лекция / «Традиции и новации в китайской живописи XX века»

В Екатеринбургском музее ИЗО проведут лекцию о том, как сохраняют и развивают живописную традицию Китая в ХХ веке. Этот век был очень непростым в истории Китая, полным социальных перемен, войн и изменений традиционных взглядов на многие аспекты культуры, в том числе на классическую китайскую живопись тушью. Какие новшества ХХ века были с радостью восприняты китайскими художниками, а какие отвергнуты. Об этом и многом другом расскажет кандидат искусствоведения, директор департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» УрФУ Виктория Деменова.

Где: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: 22 апреля в 13:00 Сколько стоит: 100–250 рублей Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Вечер профессионального бокса

Где: ДИВС (ул. Еремина, 10) Когда: 22 апреля в 17:00 Сколько стоит: 300–7000 рублейВозрастное ограничение: 6+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.