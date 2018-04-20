Каким был русский богатырь французского происхождения

Бова Королевич, он же — Бова Гвидонович, он же — Бюэве, он же — Бово из Антона (Buovo d’Antona). Сегодня это имя (имена) вряд ли о чем-то скажет даже поклонникам русского фольклора.

А всего столетие назад Бова Королевич был одним из самых «культовых» персонажей, который по популярности у народа далеко обходил других «эпических» богатырей Илию Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

Лубочные сказки о «пречюдном богатыре» выходили сотнями изданий с XVIII по XX века. Это был «Бэтмен» своего времени. Сказку о Бове Королевиче Арина Родионовна читала Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт потом напишет «Сказку о царе Салтане», частично заимствовав сюжет и имена героев этой поэмы. Более того, Александр Сергеевич даже сделает наброски поэмы «Бова», но смерть помешает ему закончить произведение.

Французская родословная

Бова Королевич был не только самым популярным героем русской народной литературы, но и самым загадочным. Так, в отличие от Ильи Муромца и Добрыни Никитича, Бова Гвидонович имел «иноземное» происхождение. Прототипом этого витязя был французский рыцарь Бово де Антон из знаменитой поэмы-хроники Reali di Francia, написанной аж в XIV века.

Главная тайна, какими путями французский рыцарь попал на Русь и стал здесь всенародно любимым героем. Причем среди простого народа, никогда не слышавшего даже о существовании Франции и куртуазных рыцарей. Интересно, что русская версия рыцарского романа претерпела незначительные изменения в сюжете.

Из персонажей был добавлен только богатырь Полкан. Имена героев были изменены незначительно. Герцог Гвидо стал королем Гвидоном, возлюбленная рыцаря Друзиниана превратилась в Дружевну и т.д. Многие французские герои получили в русском варианте довольно причудливые отчества.

Невероятные приключения Бовы Королевича