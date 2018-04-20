Ещё
«Как в сказку попал!»: женщина создает фантастические снимки на заднем дворе дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как в сказку попал!»: женщина создает фантастические снимки на заднем дворе дома 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
Выходя на задний двор своего дома, Катрина Юй попадает в совершенно другой мир, становясь героиней каких-то фантастических рассказов. Вернее, она сама создает эту невероятную атмосферу, превращая обычные фотоснимки неприглядной местности в сказку.
Талантливому человеку немного нужно для того, чтобы творить, он обязательно найдет способ сделать из простоты произведение искусства. Вот и Катрине для создания этих умопомрачительных работ совершенно не требуется студия. Она нашла подходящую для творчества зону на заднем дворе своего дома. Девушка фотографируется на совершенно неприглядном фоне, а затем превращает снимки в нечто фантастическое. Для этого Катрине нужен компьютер и графический редактор. Ей не требуется ни профессиональный фотоаппарат, ни специальный фон (хромакей) для того, чтобы было легче обрабатывать снимки. Она вполне обходится без всех этих профессиональных средств.
Работы девушки вызывают у публики восхищение. Интернет-пользователи, следящие за искусством Катрины, признаются, что в эти моменты они будто попадают в сказку. По их словам, её ждет большое будущее, и её творчество не должно оставаться за забором. Катрине посоветовали отправить свои работы в какую-нибудь крупную компанию, специализирующейся на её деятельности, которая сможет рассмотреть талантливую девушку в качестве графического дизайнера. Кроме того, огромное количество людей просит Катрину обработать их фотографии. Неизвестно, берет ли она в работу чужие снимки, но однозначно она смогла бы заработать на этом немалые деньги.
«Как в сказку попал!» «Неужели из такой простоты можно сотворить это чудо?» «Я просто поражена!»
«У меня нет слов, какая красота» «Это фантастика!» «Настоящая страна чудес!»
«Вот это талантище!» «Хочу еще больше фото! Это невероятно!» «Насколько идеально сделано, будто так и было снято!»
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Не все можно назвать платьем»: полуголая Анна Седокова огорчила обывателей «А поет под фанеру»: падение Веры Брежневой открыло правду о выступлении Мужчина создал свою огромную копию с помощью 3D принтера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»97
АВВА планирует необычное воссоединение
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение