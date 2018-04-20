«Как в сказку попал!»: женщина создает фантастические снимки на заднем дворе дома

Выходя на задний двор своего дома, Катрина Юй попадает в совершенно другой мир, становясь героиней каких-то фантастических рассказов. Вернее, она сама создает эту невероятную атмосферу, превращая обычные фотоснимки неприглядной местности в сказку.

Талантливому человеку немного нужно для того, чтобы творить, он обязательно найдет способ сделать из простоты произведение искусства. Вот и Катрине для создания этих умопомрачительных работ совершенно не требуется студия. Она нашла подходящую для творчества зону на заднем дворе своего дома. Девушка фотографируется на совершенно неприглядном фоне, а затем превращает снимки в нечто фантастическое. Для этого Катрине нужен компьютер и графический редактор. Ей не требуется ни профессиональный фотоаппарат, ни специальный фон (хромакей) для того, чтобы было легче обрабатывать снимки. Она вполне обходится без всех этих профессиональных средств.

Работы девушки вызывают у публики восхищение. Интернет-пользователи, следящие за искусством Катрины, признаются, что в эти моменты они будто попадают в сказку. По их словам, её ждет большое будущее, и её творчество не должно оставаться за забором. Катрине посоветовали отправить свои работы в какую-нибудь крупную компанию, специализирующейся на её деятельности, которая сможет рассмотреть талантливую девушку в качестве графического дизайнера. Кроме того, огромное количество людей просит Катрину обработать их фотографии. Неизвестно, берет ли она в работу чужие снимки, но однозначно она смогла бы заработать на этом немалые деньги.

«Как в сказку попал!» «Неужели из такой простоты можно сотворить это чудо?» «Я просто поражена!»

«У меня нет слов, какая красота» «Это фантастика!» «Настоящая страна чудес!»

«Вот это талантище!» «Хочу еще больше фото! Это невероятно!» «Насколько идеально сделано, будто так и было снято!»

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