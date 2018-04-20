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Художница из Пекина выполняет тату в уникальной технике. Как‐будто акварель
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Художница из Пекина выполняет тату в уникальной технике. Как‐будто акварель 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Художница из Пекина применила при создании татуировок технику, позволяющую наносить на тело рисунки, похожие на акварельную живопись. Коллекция работ мастера демонстрирует изображения высокого качества композиции и исполнения.
Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)
29 Янв 2018 в 4:43 PST  Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)
7 Мар 2018 в 3:21 PST  Свои рисунки Чэнь Цзе размещает в Instagram. За время своего творчества ей удалось привлечь внимание свыше 240 тысяч подписчиков. Филигранные произведения девушки были вдохновлены традиционными изобразительными искусствами Китая — живописью и каллиграфией.
Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)
9 Мар 2018 в 2:56 PST  Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)
19 Апр 2018 в 7:29 PDT  Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)
5 Мар 2018 в 1:06 PST  Сочетая простоту и яркие краски, Цзе добивается лаконичного минимализма в изображении элементов природы.
Несмотря на таланты мастеров, в Китае запретили звездам выступать не телевидении, если у них есть татуировки. В связи с новой политикой правительства в области культуры, власти заблокировали клипы многих исполнителей на YouTube.
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