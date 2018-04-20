Художница из Пекина выполняет тату в уникальной технике. Как‐будто акварель

Художница из Пекина применила при создании татуировок технику, позволяющую наносить на тело рисунки, похожие на акварельную живопись. Коллекция работ мастера демонстрирует изображения высокого качества композиции и исполнения.

Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)

29 Янв 2018 в 4:43 PST Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)

7 Мар 2018 в 3:21 PST Свои рисунки Чэнь Цзе размещает в Instagram. За время своего творчества ей удалось привлечь внимание свыше 240 тысяч подписчиков. Филигранные произведения девушки были вдохновлены традиционными изобразительными искусствами Китая — живописью и каллиграфией.

Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)

9 Мар 2018 в 2:56 PST Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)

19 Апр 2018 в 7:29 PDT Публикация от chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo)

5 Мар 2018 в 1:06 PST Сочетая простоту и яркие краски, Цзе добивается лаконичного минимализма в изображении элементов природы.

Несмотря на таланты мастеров, в Китае запретили звездам выступать не телевидении, если у них есть татуировки. В связи с новой политикой правительства в области культуры, власти заблокировали клипы многих исполнителей на YouTube.