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Экскурсии и видеоуроки о проблеме детского травматизма на ж/д транспорте проведут летом в Москве
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Экскурсии и видеоуроки о проблеме детского травматизма на ж/д транспорте проведут летом в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Москве и Подмосковье в летний период будут организованы экскурсии и видеоуроки, посвященные проблеме детского травматизма на железнодорожном транспорте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«В летний период на территории Москвы и области сотрудники транспортной полиции будут проводить профилактические мероприятия по предотвращению детского и подросткового травматизма. Мероприятия будут проходить во всех образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от объектов ж/д транспорта, в том числе и в детских садах. Будут использоваться экскурсии на объекты транспорта и в линейные подразделения полиции. Будет организована запись видеоуроков, направленных на изучение несовершеннолетними правил безопасного поведения на железной дороге и воде», — сообщили в пресс-службе, отметив что особое внимание полицейских проблеме травматизма будет уделяться во время школьных «последних звонков», выпускных вечеров и летнего курортного сезона в целом.
В пресс-службе добавили, что полицейские вместе с железнодорожниками и представителями общественности проводят обследования территории железных дорог, проходящих в непосредственной близости от образовательных учреждений.
«В случае выявления нарушений, таких, как наличие несанкционированных переходов, отсутствия предупредительной наглядной агитации и тому подобное, в адрес филиалов ОАО «РЖД» и районных муниципалитетов направляются информационные письма с предложениями об устранении выявленных недостатков», — уточнили в пресс-службе.
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