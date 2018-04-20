Экскурсии и видеоуроки о проблеме детского травматизма на ж/д транспорте проведут летом в Москве

В Москве и Подмосковье в летний период будут организованы экскурсии и видеоуроки, посвященные проблеме детского травматизма на железнодорожном транспорте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В летний период на территории Москвы и области сотрудники транспортной полиции будут проводить профилактические мероприятия по предотвращению детского и подросткового травматизма. Мероприятия будут проходить во всех образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от объектов ж/д транспорта, в том числе и в детских садах. Будут использоваться экскурсии на объекты транспорта и в линейные подразделения полиции. Будет организована запись видеоуроков, направленных на изучение несовершеннолетними правил безопасного поведения на железной дороге и воде», — сообщили в пресс-службе, отметив что особое внимание полицейских проблеме травматизма будет уделяться во время школьных «последних звонков», выпускных вечеров и летнего курортного сезона в целом.

В пресс-службе добавили, что полицейские вместе с железнодорожниками и представителями общественности проводят обследования территории железных дорог, проходящих в непосредственной близости от образовательных учреждений.